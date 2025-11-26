東京午前のドル円は１５６．３７円付近まで強含んだ後、１５５．６５円付近まで円買い・ドル売りが強まった。急激な円安と政治圧力を受け日銀がタカ派な姿勢を復活させていると報道されたことから、１２月利上げを意識しつつ円買いが強まった。ロイター通信が報道している。



豪ドル円は１０１．４２円付近まで上昇。１０月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）のトリム平均・前年比がプラス３．３％まで加速したことが豪ドルを押し上げた。インフレ率は豪中銀のインフレ目標を上回っている。ただ、上げ一服後は１０１円前半でやや重くなっている。



ＮＺドル円は８８．７１円付近まで上昇。ＮＺ中銀が市場予想通りに０．２５％の利下げを発表したものの、今回の利下げで金融緩和局面が一巡するとの観測が高まったことがＮＺドルを押し上げた。



ユーロ円は１８０円前半、ポンド円は２０５円前半で重い。それぞれ一時強含んだ後は円買いに押されている。



MINKABU PRESS

外部サイト