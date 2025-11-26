ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】路線バスにトラックが追突 乗客１人を救急搬送 秋田・由利… 【速報】路線バスにトラックが追突 乗客１人を救急搬送 秋田・由利本荘市岩城の国道７号 【速報】路線バスにトラックが追突 乗客１人を救急搬送 秋田・由利本荘市岩城の国道７号 2025年11月26日 11時7分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 追突された路線バス（右）とトラック 秋田・由利本荘市岩城 26日午前10時半ごろ 秋田県由利本荘市岩城の国道７号で２６日午前８時半ごろ、路線バスにトラックが追突し、乗客の５０代女性が手首の痛みを訴え救急搬送されました。現場付近は一時渋滞しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「動物園のクマ脱走はカギのかけ忘れ」と陳謝 沼谷秋田市長会見 クマ対策の公務員ハンター１２月から募集 野球人口拡大を目指して 秋田・六郷高校野球部の挑戦 地元の小学生を対象に野球教室 ガラス作品で表現するクリスマス 秋田市新屋ガラス工房で展示会 ６人の作家がそれぞれの感性で… 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, マンション, 長野, 葬儀, 訪問介護, 仏壇, 鎌倉, 介護タクシー, 工場, 静岡