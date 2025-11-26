ネイマールは左膝を再び負傷した

元ブラジル代表FWネイマール（サントス）が左膝半月板損傷によって戦線離脱を余儀なくされた。

少なくとも年内の試合は欠場する見込みとなった。ブラジルメディア「グローボ」は「半月板の問題で（年内は）ピッチに戻ることはなさそうだ」と報じた。

ネイマールは2023年10月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い長期離脱。およそ1年間の空白期間を経て24年10月に復帰を果たしたが、今年も怪我に泣かされてきた。3月と4月には左足ハムストリングの負傷を繰り返し、9月には右足の大腿部を痛めて約1か月ピッチを離れた。

そして今月19日に行われたミラソウ戦で左サイドからドリブル突破を図った際に、古傷を抱える左膝を再負傷。24日に行われた直近のインテルナシオナル戦は欠場となった。

現地メディアによればネイマールは左膝の半月板損傷しており、「治療のために今季残りの試合を欠場する可能性が高い」という。リーグ戦は残り3試合。現在20チーム中17位で降格圏に位置するサントスにとって大きな打撃になりそうだ。

それと同時にネイマール自身にとっては来年のワールドカップ出場への望みに影を落とす負傷になったかもしれない。33歳のスターは左膝の長期離脱以降、ブラジル代表には招集されていない。セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「もし彼が最高のフィジカルコンディションならば、何の問題もなく代表チームに入るだろう」と語ってきたが、完全復活にはまだまだ時間がかかりそうな気配。開幕まで残り7か月あまりとなったW杯までに最高の状態を取り戻すことができるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）