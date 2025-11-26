松村北斗（SixTONES）が、韓国のファッション誌『marie claire korea』12月号に登場。本誌の公式Instagramでビジュアルが公開された。

【写真】“韓国質感”でさらに美しい松村北斗のドアップ（2枚目）【動画】『第30回釜山国際映画祭』の思い出（松村北斗＆奥山由之監督）

■松村北斗のナチュラルな美肌にも注目

松村は、主演映画『秒速5センチメートル』の監督を務めた奥山由之と共に登場。1枚目は2本の木をバックに、曇天の下で立ち話でもしているような、ふたりの自然な姿が切り取られている。2、3枚目はそれぞれのソロカット。ウェットな黒髪ウェーブヘアの松村は、手の上に顎を乗せたポーズで、カメラを見上げるように力強い視線を送った。前髪はアップにセットされ、そばかすを生かしたナチュラルメイクで清潔感に溢れたビジュアルとなっている。

SNS上では「韓国雑誌のほっくんばりイケメン顔面強すぎます…」「韓国仕様の松村北斗さんやばい」「質感めっちゃいい」「麗しい」「驚くほど美しい北斗くんのどアップ」「眉毛角度具合が天才」など、絶賛の声が多く寄せられている。

■『第30回釜山国際映画祭』に参加した松村北斗と奥山由之監督

なお、松村北斗と奥山由之監督は9月に韓国・釜山で行われた『第30回釜山国際映画祭』に参加。映画『秒速5センチメートル』は、12月に韓国で公開予定とされている。