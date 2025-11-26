『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xにて、Snow Manの阿部亮平のオフショットが公開された。

11月25日の放送は「今夜はナゾトレ この秋知っておきたい25ベストセラー図鑑 “はじめての国宝”SP」。2025年下半期の優勝決定レース前のラスト回ということで白熱の展開に。シーズンレギュラーの篠塚大輝＆猪俣周杜（timelesz）は番組初のロケにも挑戦した。

■上品な装いでファイティングポーズをきめる阿部亮平

公開された写真で阿部は、前髪をセンターですっきりと分け、ブラックのダブルスーツにブラウン系のネクタイを合わせた上品なスタイリング。両手の拳を握ったポーズからは番組への意気込みが伝わりつつ、柔らかい微笑みで穏やかな雰囲気も演出している。

背景には鮮やかな花々が写り込み、阿部の優しい笑顔と調和。知性と爽やかさを兼ね備えた“最強バランス”のビジュアルに仕上がっている。

SNSでは「笑顔が素敵」「王子感あって目が離せない」「ビジュ最高」「スラリとした佇まいが爽やかすぎる」「今日もあべちゃんが美しい」「かわいすぎる」「スーツ似合ってる」「おでこ見えててカッコいい」と絶賛が相次いでいる。

■番組初ロケに挑戦した篠塚大輝＆猪俣周杜

■阿部亮平＆篠塚大輝＆猪俣周杜の3ショット

Snow Man

