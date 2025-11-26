Kis-My-Ft2二階堂 vs timelesz猪俣の先輩後輩バトル勃発！『ニカゲーム』過去一カオスな新企画

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日11月26日（水）の同番組は、新企画を放送。2人が持っている物の重さをピッタリ一致させられるかに挑戦するゲーム「人間天秤デスゲーム」が開幕する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

地球儀、ボウリングのピン、太鼓、ボール、扇風機、アタッシュケース、マネキンなど…用意された物の“重さ”を予想しながら二階堂と猪俣がそれぞれ抱えていく。

2人が持つ物の重さが一致するように、抱える物を足していくというゲームだ。

そして、一度抱えた物は絶対に落としてはいけないというルールも。万が一、落下させてしまったら罰ゲームが待っている。

はたして3人は、物の重さを見事ピッタリ一致させることができるのか？

最初のお題はカラーコーンvs消火器。

二階堂が消火器、猪俣がカラーコーンを持ち、それぞれの重さが同じになるように話し合いをしていく。

猪俣が持つカラーコーンのほうが軽いと判断し、猪俣がさらに追加でさまざまな物を抱えていくが…。

◆物を落としたら即罰ゲーム！

獅子舞やおもちゃのピアノ、タイヤに、ヘルメット…次々とさまざまな物を抱えて重さを予想していくゲーム。二階堂はついにヘルメットを被る羽目に？

またヒントを得るためにミニゲームに挑戦するが、二階堂vs猪俣の先輩後輩バトルも勃発する。

いつにも増してカオスで爆笑の展開でも3人は至って大真面目。3人は物の重さをピタリと当てる能力を開花させられるのか？