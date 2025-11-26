プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから育成1位で指名された、オイシックス新潟アルビレックスBCの牧野憲伸投手が球団関係者から指名挨拶を受け、仮契約を結びました。



牧野投手は、新潟市のホテルで中日ドラゴンズのスカウトディレクターらと面会。ストレートの強さとチェンジアップを交えた奥行きを使えるピッチングが評価され、育成指名ながら即戦力としての期待も高まっています。



仮契約は推定で支度金300万円、年俸300万円で締結。異例の有観客で行われた会見で意気込みを語りました。



■中日から育成1位指名 牧野憲伸投手

「150km/hを超えるまっすぐとチェンジアップを使って緩急を持ち味に、1試合でも1イニングでも多くチームの力になれる選手になりたいと思う。」



入団会見は、12月上旬に名古屋で開かれます。