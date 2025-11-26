Travis Japan新曲「Disco Baby」スペシャルライブを『スタソン』で披露！ジュニアと大喜利にも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが、11月27日16時から配信される音楽番組『Star Song Special Season2』にゲスト出演。新曲「Disco Baby」スペシャルライブを披露する。

■音楽番組『Star Song Special』#5の見どころ

音楽番組『Star Song Special』（読み：スターソングスペシャル）。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。

今回は、Travis Japanが新曲「Disco Baby」をスペシャルライブ。「ディスコ調の曲で、昔にタイムスリップしたかのような感覚になれます」（七五三掛龍也）、「たくさん“星のポーズ”が出てきますので一緒に踊ってください！」（川島如恵留）と見どころをアピールする。一方、松田元太は何を語るのか…？

また、関西ジュニアの嶋崎斗亜（「崎」は、たつさきが正式表記）と西村拓哉のふたりは、Hey! Say! JUMP・山田涼介＆有岡大貴のユニット曲「My Girl」をカバー。

「ずっとふたりでやってみたかった曲なので、ぜひ楽しみにしてください」（西村）、「大人っぽい振り付けにも注目してもらえたらうれしいです」（嶋崎）と話す。

さらに嶋崎と西村は、ジュニアとともにKing & Princeの「HEART」も披露。ジュニア・渡辺惟良は「（嶋崎・西村の）ふたりとは初めて踊りますが、ふたりともかっこよくてハートがドキドキです！」と告白する。

■“スタソン”でしか見られない！Travis Japan×関西ジュニアの化学反応

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！ “NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回はTravis Japanと関西ジュニアの嶋崎・西村が対面。嶋崎は「（Travis Japanとの）接点を絞り出しました！ 何滴か出てきた」と、川島との過去の交流を明かし、西村は「僕は元太くんと誕生日が同じで…」というエピソードを披露。優しく微笑む宮近海斗は「誕生日が同じじゃないと『誕生日が同じ』って言えないよね」（？）など“ボケコメント”で存在感を発揮していく。

本題の質問タイムでは、嶋崎が「ワールドツアーについてお聞きしたい」と切り出し、世界5都市（ニューヨーク／アナハイム／台北／香港／バンコク）で行われたTravis Japanのツアー公演を深掘り！ 川島は「アナハイムで“舞台セット”がトラブルで届かなかった」というハプニングを振り返り、当時グループが取った対応を明かす。また、ツアーではTravis Japanが各国の言語で“胸キュンセリフ”に挑んだそうで、七五三掛が“ある言語”での胸キュンセリフをスタジオで再現する。

さらに、松田は公演先でのオフの過ごし方について「ニューヨークにいたときはブロードウェイを観に行ったり、人それぞれでした」と回想。特に「趣味が散歩」だという松倉海斗は、ニューヨーク滞在中にひとりで向かった場所があるという。

■吉澤閑也がマネージャーへ贈ったプレゼント… MC井戸田潤「男気があるね」

続いて、西村の質問がきっかけで、話題はTravis Japanのダンスに移っていく。高いスキルを活かして自分たちで振り付けを行うことも多いTravis Japanだが、松田は吉澤閑也と七五三掛の振り付けに“言いたいこと”が…!? 一方、嶋崎は“事務所の先輩の曲で印象的だった振り”を発表する。

そのほか、中村海人が「先々月のことなんですけど…」と買い物での体験談を語るほか、吉澤が「忙しいマネージャーさんのために買った」という“高額プレゼント”が明らかになり、MCの井戸田は「男気があるね」と絶賛。

さらに今回は、特別企画としてTravis Japanと嶋崎&西村が大喜利に挑戦！ まずはTravis Japanのメンバーたちが回答を発表していくなか、嶋崎と西村は場をさらに盛り上げようとアドリブで爆笑行動を連発。体当たりでとっ散らかるふたりに、MCの井戸田やTravis Japanは「すごい…（笑）」と笑いが止まらない！ そんななか、七五三掛が控えめに「一応、書けました…」と回答を公開。スタジオはよりカオスになっていく。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#5 Teaserを公開中。

■番組情報

Prime Video・DMM TV『Star Song Special Season2』

隔週木曜16時配信

出演：井戸田潤（第5回MC）、Travis Japan（第5回ゲスト）、ジュニア（嶋崎斗亜、西村拓哉 ほか）

(C)Storm Labels Inc.

