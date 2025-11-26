ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気イベント『ユニバーサル・クールジャパン2026』の開催が決定し、ラインナップを一挙公開！

「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」など、大人気作品の世界に全身で入り込む“超衝撃・超リアル”体験が続々。

2026年1月30日（金）より順次スタートします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2026』まとめ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン2026』を、2026年1月30日（金）から開催※1することを決定しました。

本イベントには、現在大人気を博している「名探偵コナン」、「呪術廻戦」、「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結。

今後も、各アトラクションの情報を随時発表されていきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、才能溢れる素晴らしい日本発の作品を唯一無二の体験に昇華させ、その価値を国内外に発信しています。

『ユニバーサル・クールジャパン』は、アトラクションをはじめ、オリジナルグッズ、エンターテイメント・レストランやカートフードまで、作品世界に入り込める“総合テーマパーク体験”として、世界中のファンが熱狂するイベントに成長！

2025年の4月には、「呪術廻戦」などの“超リアル体験”が国外でデビュー。

アメリカに初上陸し、大好評を得ました。

※1「葬送のフリーレン」は、2026年初夏頃の開催を予定。現在開催中の「モンスターハンターワイルズ」は、5月17日（日）までとなります

名探偵コナン『名探偵コナン・ワールド』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年1月30日（金）〜6月30日（火）

緊迫感MAXの謎解き体験で、あのコナンの世界を全身で体感する『名探偵コナン・ワールド』を、2025年に引き続き2026年も開催します。

呪術廻戦

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）

世界中で驚異的ヒットを記録し2026年1月8日からTVアニメ第3期「死滅回游前編」の放送も開始となる「呪術廻戦」の世界を全身で体感できるシアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル4-D』が、完全新作ストーリーで復活！

葬送のフリーレン

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2026年初夏頃の開催を予定

国内外の幅広いファンから絶大な人気を誇り、2026年1月16日から第2期が放送されるTVアニメ「葬送のフリーレン」と、パークとの初コラボレーションが実現！

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年6月30日（火）

日本が誇るミステリー作家・東野圭吾原作「マスカレード」シリーズとの2年連続のコラボレーション。

大好評の参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』を、2026年も開催。

今回は、本格ビュッフェを本場「ベネチア」を感じる料理を取り入れたメニューにリニューアルします。

モンスターハンターワイルズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：開催中〜2026年5月17日（日）

大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」の作品初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』を大好評開催中です。

｢葬送のフリーレン｣初参戦！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2026』は、2026年1月30日（金）から順次開催です。

