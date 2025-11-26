¤Î¤ó¤«¤é¼¡ºî¡¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¼ç±é¼Æºé¥³¥¦¤Ø¡¢¡È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¸ø³«¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆºÇ½ª²ó¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤µ¤ó¤«¤é¡¢11·î19Æü¡¡Ìë10»þ¤è¤êËè½µÌµÎÁÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤Ø¡¢¡È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¡ÖABEMA¡×¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ABEMA¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢¤Î¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
º£²ó¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ABEMA¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¿Í·Á¤òë§ÂØ¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤«¤é¼Æºé¤µ¤ó¤Ø¡ÈABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ÎºÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡É¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¾´ý¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¡È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÉÌò¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡Ö°µ´¬¡×¤È¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈþ¤·¤Éü½²·à¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤Ï
¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÈôÄ»¤¬Éü½²¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤ÎÉã¡¦·ë¾ë¾´°ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤È¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ëÂÐ¶É¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºÇ½ª²ó¤Ï¤¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î¤Û¤«¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤âºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âº£¤«¤é¤Ç¤â15Ê¬°ÊÆâ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¡ÖÂè1ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤òÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅÜÅó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡§
https://www.youtube.com/watch?v=VY8ckFo8KaE&feature=youtu.be
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù³µÍ×
¡ãÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ä
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2038
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ùþÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡ü¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼° SNS
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù ³µÍ×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ4Ç¯¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤òÈá´ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿»öÌ³½ê¡ÈRafale¡É¤ÎÂåÉ½¡¦°æ²¬ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢°æ²¬¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤Î¡Ö”ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë”¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦½µ´©»ï¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¤ÏÊ¿ÅÄÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¡£¿ôÂ¿¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î½µ´©Ê¸Ä¬¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»öÈ¯Çä¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È72»þ´Ö¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î·ÇºÜ¤ò½ä¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿·»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤è¤ê·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤È°ú¤À¢¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ°ì¤Ä¤Ç»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¡£
·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¤ÏÈà½÷¤é¤ò°ìÂÎ¤É¤³¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
½é²óÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î19Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.tv/lp/scandaleve-onair
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
úË½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Æ£ÌîÎÉÂÀ
µÓËÜ¡§°ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡Ë
´ÆÆÄ¡§¶â°æ¹É
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§storyboard
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë