ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント“ユニバーサル・クールジャパン 2026”を開催。

大人気TVアニメ「葬送のフリーレン」とパークの初コラボレーションが実現します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”葬送のフリーレン

開催期間：2026年初夏頃予定

※「葬送のフリーレン」以外のアトラクションは2026年1月30日(金)より順次開催

場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、日本発の5大作品が一堂に集結するスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開催が決定。

国内外の幅広いファンから絶大な人気を誇る「葬送のフリーレン」が、初めてパークに登場します。

フリーレンたちの旅路がパークへ！初コラボレーション決定

「週刊少年サンデー」で連載中の原作コミックスが世界累計部数3,200万部を突破するなど、大きな反響を呼んでいる「葬送のフリーレン」。

千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼女が出会う人々の旅路を描く本作の世界観が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクオリティで表現されます。

公開されたコラボティザービジュアルには、ユニバーサル・グローブの前に座るフリーレン、フェルン、シュタルクの姿。

胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、そして思わず笑ってしまうユーモアなど、多くのファンの心を掴む物語がどのような形でパークに現れるのか、期待が高まります。

TVアニメ第2期も2026年1月より放送開始

今回のコラボレーション決定にあわせ、TVアニメシリーズの展開も加速。

2026年1月16日からは、待望のTVアニメ第2期が日本テレビ系全国30局ネットで放送されます。

フリーレンの「人の心を知る旅」が再び始まるアニメ放送とともに、初夏に予定されているパークでの体験に注目です。

アトラクションの詳細は後日発表されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』「葬送のフリーレン」の紹介でした。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

