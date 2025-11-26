MLBは11月21日、日本公式Instagramを更新。米リーグへ挑戦する岡本和真（29）のビジュアルを公開した。「岡本和真はどのMLB球団と契約する？」という問いかけに、ファンの移籍先予想が白熱している。

投稿されたビジュアルは、バッティングする岡本の姿と2025年シーズンの成績が書き込まれたもの。今シーズンは負傷により長期離脱していたものの、8月に一軍復帰し、「打率.327 本塁打15 打点49 得点38」という成績をおさめている。

MLBは、「すでに複数球団が興味を示している中、皆さんはどのチームへの入団が決まると予想しますか？？」とファンへ質問を投げかけた。

【画像】岡本和真はどのMLB球団と契約する？（画像はMLB日本公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ヤンキースに行ってほしいけど、ブルージェイズも良いな～！岡本選手が楽しんでプレーできるチ～厶が良いです」「マリナーズかタイガース、アストロズあたりに行って欲しい」「マリナーズだと思います」「ガーディアンズにおいでまぢで」「ドジャース以外でしょ」といった予想コメントが相次いで寄せられてる。