チャリティーイベント「サンタパレード東京」にスペシャルアンバサダーとしてサンタ姿のリラックマが登場！

病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京 2025」に、今年で3度目のスペシャルアンバサダーとして、サンエックスが展開するキャラクター「リラックマ」が登場しました。

同イベントは2025年11月16日に東京・代々木公園イベント広場で行われました。また12月7日には大阪城公園にて開催予定。大阪会場にもリラックマが登場します。

■サンタパレードのスタートにリラックマ登場！

7回目を迎える「サンタパレード東京」では今回、原宿駅から渋谷駅までの公道2.5kmをパレード形式で、病気と闘う子どもたちに想いを寄せながら、そして、クリスマス色に染まる街の景色を楽しみながら、サンタクロース姿でゆっくりとウォーキングします。

1組目スタートのタイミングに、スタートラインに登場したリラックマは、参加者と和気あいあいとふれあい、パレードの開始を盛り上げました。

オープニングセレモニーには、同じくスペシャルアンバサダーのEXILE TETSUYAさん、マーク・パンサーさんら著名人も登場！

TETSUYAさんは、サンタクロースの衣装を身にまとい「皆さん、こんにちは。ちょっと早いですけど、メリークリスマス！」と挨拶。「皆さんと一緒にパレードしてたくさんの笑顔を子どもたちに届けていけたら」と意気込みを話していました。

また、これまで大阪会場のみで展開していた、病気とたたかう⼦どもたちへのメッセージをカードに書いてクリスマスツリーにオーナメント装飾する「メッセージツリー」が今年から東京会場でも展開され、その取り組みにも参加。その後はサウンドカーに乗り、参加者の皆さんとともに沿道を巡りました。

さらに、参加者全員のフォトセッションタイミングにも登場！ 全員がサンタクロースの衣装に身を包んだ圧巻の光景の中、自身もサンタ衣装に身を包んだリラックマはポーズを決めて写真撮影に参加しました。

■リラックマ、ムーンウォークに挑戦!?

Michael Jacktonさんとリラックマがまさかのコラボ！

共に会場を盛り上げた、マイケル・ジャクソンのインパーソネーターとして知られる「Michael Jackton（マイケル・ジャクトン）」さんとリラックマが異例のコラボ！ リラックマも一緒にムーンウォークなどの動きに挑戦し、その様子をショート動画で撮影しました。

Michael Jacktonさんが華麗なムーンウォークを披露した後、リラックマもかわいらしいムーンウォーク（？）を披露。その様子はTikTokからチェクしてみてください！

また、後日、Michael JacktonさんのTikTokアカウントでも投稿される予定です。

サンエックス公式TikTok URL：https://www.tiktok.com/@sanx.official

■缶バッジ製作体験ができるサンエックスブースも出展！

リラックマもグリーティングに登場！

サンエックスは、パーパスに基づいた活動として塗り絵をそのまま缶バッジにできる体験ブースを出展。パーパスイラストに登場するサンエックスのさまざまなキャラクターたちを自由に色塗りし、世界にひとつだけの缶バッジとして持ち帰りできる体験です。

参加者の皆さんはカラフルな色鉛筆を前に自身の好きな色をチョイスし、思い思いにお気に入りのデザインのバッジを製作していました。

また、ブースにはリラックマもグリーティングで登場！ サンタ衣装の姿で、参加者の方々と写真撮影を行いました。

サンエックスのパーパスについてはこちらから▼

https://www.san-x.co.jp/company/purpose_message/

◇サンタパレードとは

サンタクロースの衣装を着て、楽しくウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント。世界各地で開催されています。

過去にはサンタの衣装を着たリラックマやコリラックマが登場！

これまでリラックマとコリラックマがスペシャルアンバサダーに就任し、サンタの衣装姿で登場しました。

ステージ上では、同じくスペシャルアンバサダーを務める方々や子どもたちと一緒に会場を盛り上げ、参加者の皆さんと楽しいひと時を過ごしました。

12月7日の大阪会場（大阪城公園）でも実施予定なので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

「サンタパレード」公式HP：https://santarun.jp/

