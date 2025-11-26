“MAQuillAGE”×“Zoff” ‐ チーク効果で血色感を高めるメイクアップアイウェア発売

インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は11月13日、トータルメイクアップブランド「MAQuillAGE（マキアージュ）」と共同企画したアイウェア「Zoff SMART with MAQuillAGE」全9種を、全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売しました。

https://www.zoff.com/news/20251113-6575/

■“血色感メガネ × 多幸感メイク”=新しい発想のアイウェアコレクション

同コレクションは、「メガネとメイクでつくる、目もとぱっちり多幸感フェイス」をテーマに誕生しました。

「MAQuillAGE（マキアージュ）」の、「メイクアップでその人らしい美しさを引き出し、自分の可能性 を引き上げ、未来へ踏み出すことを応援したい」というブランドフィロソフィー。

そして、「Zoff」の「度付きメガネをかけたときのオフ感」や「レンズ越しに目が小さく見える」といったメガネユーザーの悩みを解消し、メガネをもっとポジティブに、そして外でも楽しめる存在にしたいという想いが重なり、「Zoff SMART」と「MAQuillAGE（マキアージュ）」のコラボレーションが実現。“血色感メガネ × 多幸感メイク”という新しい発想のアイウェアコレクションです。

中顔面短縮効果や小顔効果が期待できるフレームデザインに、グラデーションカラーによるチーク効果を組み合わせ、血色感を引き立てる仕上がりに。資生堂ヘアメイクアップアーティストのノウハウを取り入れて企画された、メイクとアイウェアを融合させた3色、全9種のラインアップです。

発売に合わせ、メガネとメイクの相乗効果でより魅力的に引き立てるメイク提案コンテンツをスペシャルサイトにて公開します。

また、資生堂ヘアメイクアップアーティストが考案したメイクルックを、Zoff公式SNSやZoffスタッフインフルエンサー、そして資生堂パーソナルビューティーパートナーのSNSの投稿を通じて発信。

同コラボレーションで資生堂ヘアメイクアップアーティストが組み合わせを考案した「MAQuillAGE（マキアージュ）」のアイテムは、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」 や店頭で購入できます。

■商品詳細

◇PINK 3種

肌のトーンを明るく見せるピンク。下が濃く上が薄いグラデーションを採用することで濃いピンク色の部分がチークのような効果を持ち、中顔面短縮みえや血色感アップに。

◇PINK DEMI 3種

メリハリが出る人気のべっこう柄。従来のニュアンスピンクよりも明るいピンクを採用することで肌のトーンを明るく見せて血色感アップに。

◇BEIGE 3種

肌なじみの良いベージュ。下が濃く上が薄いグラデーションを採用することで濃いコーラル色の部分がチークのような効果を持ち、中顔面短縮みえや血色感アップに。

■プロダクトアドバイザー 阿保 麻都香（あぼ まどか）さん

資生堂 ビューティークリエイションセンター 資生堂ヘアメイクアップアーティスト

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」をはじめとする広告のヘアメイクや商品開発、東京ファッションウィークなど多岐にわたり活動。

阿保 麻都香さんコメント

今回のコラボレーションメガネのピンクとベージュのフレームのものは、チークを頬の高い位置に置いて顔の縦の距離を短く見せるメイクの“中顔面短縮”効果を応用して、下が濃く上が薄い“逆グラデーション”にしました。ピンクのフレーム下部の濃いピンク、ベージュのフレーム下部のコーラルが、チークのように血色感を高め、顔に自然な立体感を生み出してくれます。

Zoffでもともと人気のピンクデミも、従来に比べより明るいピンクトーンにして肌をトーンアップしています。メイクでも血色感のあるカラーのチークを、フレーム下部と重なるようにのせてあげることで、最高潮に多幸感のある表情になります。クリームタイプではなくパウダータイプを選べば、フレームへの付着も気になりづらいはずです。

度付きレンズ越しだと目が小さく見えやすいため、ブラウンの締め色をやや濃く使うのがコツ。今回のコラボメイクでは、各フレームとリンクするピンクやベージュの単色アイシャドウと『運命のブラウン』を中心に構成し、立体感を出す2色チークを高めにぼかすことで、フレームカラーと調和させました。

◇展開コンテンツ

メイク提案コンテンツ

11月13日より、Zoff公式SNS、Zoff公式オンラインストア内スペシャルサイトにおいて、「Zoff SMART×マキアージュ」のビジュアルや、資生堂ヘアメイクアップアーティストによるメイクの”How To”やメイクに使用したアイテムを紹介。

・スペシャルサイト｜https://www.zoff.co.jp/shop/k/k156/

Zoffスタッフインフルエンサーによるメガネメイク紹介

11月中旬より、Zoff公式SNSやZoffスタッフインフルエンサーの各アカウントにて、資生堂ヘアメイクアップアーティストが考案したメイクルックを紹介。

資生堂パーソナルビューティーパートナーによるメガネメイク”紹介

11月中旬より、デジタルを中心に活動している資生堂パーソナルビューティーパートナーが、SNSで“Zoff SMARTのメガネフレーム×マキアージュメイク”を提案。

同コラボレーションのために考案されたメイクルックで使用したアイテムは、資生堂オンラインストアや店頭で購入が可能。

・資生堂オンラインストアURL｜https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/?rt_pr=trs48

■商品概要

商品名｜「Zoff SMART with MAQuillAGE」

発売日｜2025年11月13日

種類・価格｜メガネ4色 各3種 全12種 12,200円（セットレンズ代込）

取扱店舗｜Zoff店舗※、Zoff公式オンラインストアほか

商品ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/smart-maquillage.aspx

スペシャルサイト｜https://www.zoff.co.jp/shop/k/k156/

（エボル）