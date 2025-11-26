【SUNCA】入浴しながら全身スキンケアもできる！　新感覚の泡入浴料が登場

mshは11月13日より順次、「SUNCA（スンカ）」より、美容液成分を贅沢に配合し、入浴しながら全身スキンケアが叶う新感覚の泡タイプ入浴料を数量限定で発売しました。弾力のある濃密泡を湯船に浮かべ、心地よい香りに包まれる、新しいバスタイム美容を楽しめます。

https://www.msh-labo.com/c/sunca

■レチノール*¹、ビタミンC*²で“全身泡パック”！

SUNCAは、1日における“ちょっとした時間（寸暇）”を、香りによって“無になれる時間”へと誘うブランド。

2023年12月に理想と現実の入浴時間に着目し、その日の気分と時間で選べる薬用入浴剤＜重炭酸*³タイプ＞を発売。感性工学に基づき、3人のアーティストや調香師と共に導き出した“無”になれる2種類の香りで、「入浴剤では嗅いだことのないような癒される香り」として好評を得ています。

今回発売する「ホイップセラム入浴料」は、“無”になれる2種類の香りはそのままに、肌のコンディションに合わせて選べるよう、レチノール*¹とビタミンC*²をそれぞれ配合したラインナップです。

乾燥が気になるこれからの季節、湯上がりの肌をしっとりなめらかに整えるホイップセラム入浴料は、冬のバスタイムにぴったり。

自分をいたわる“ご褒美バス”としてはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。日々の疲れをやさしくほどきながら、香りと泡に包まれる“無”のひとときを届けます。

■SUNCA ホイップセラム入浴料 繭のなか

全身レチノール*¹浴で、もちっとしたハリのある肌へ

●こっくりとした濃密なオレンジ色のムース泡が約10分*⁴続き、湯船に浮かぶ泡を眺めながら贅沢なバスタイムを楽しめる。

●熱に不安定とされるレチノールの常識を覆す安定型レチノール*¹を配合。贅沢に全身をうるおし、もちっとしたハリのある肌へ。

●5種の美容液成分配合で、すこやかでうるおいのあるツヤ肌に導く。

●多数の精油をブレンドした、深呼吸したくなるヴァイオレット＆ハーブの⾹り。

■SUNCA ホイップセラム入浴料 月のかさ

全身ビタミンC*²浴で、うるおいながら、クリアな肌印象*⁵へ。

●軽めの弾ける水色ムースが約3分*⁴続き、忙しいときでもバスタイムが穏やかに楽しめる。

●水の中でも安定するビタミンC*²を配合。肌のざらつきやくすみ*⁶にアプローチし、うるおいながらクリアな肌印象*⁵に。

●5種の美容液成分配合で、すこやかでうるおいのあるツヤ肌に導く。

●多数の精油をブレンドした、開放感のあるネロリ＆ライラックの香り。

◇使用方法

Step.1 使用前に容器を上下に振り、頭部を上にして使用してください。

Step.2 卵ぐらいの大きさの泡を手に取ってください。

Step.3 お風呂のお湯に3〜5個程度お好みで浮かべてください。

└スペシャルケアとして、手に取った泡を乾燥が気になる部位に直接塗り、そのまま湯船に浸かるのもおすすめです。（※顔には塗らないでください）

■商品概要

「SUNCA ホイップセラム入浴料 繭のなか」

「SUNCA ホイップセラム入浴料 月のかさ」

価格：各1,650円

【販売チャネル】

●11月13日より発売：msh公式オンラインストア、msh公式楽天ストア、msh公式Qoo10ストア

●11月中旬より順次発売：全国のバラエティーショップ

※店舗により発売時期が異なり、一部取り扱いのない店舗があります。

*1 水添レチノール（保湿成分）

*2 アスコルビルグルコシド（保湿成分）

*3 炭酸水素Na

*4 150〜200Lのお湯（38〜40度程度）に泡を浮かべた場合のおおよその消泡時間。利用の環境により、消泡時間は前後する場合があります。

*5 うるおいを与えることによるキメの整った肌印象のこと

*6 乾燥による

（エボル）