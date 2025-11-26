午前：債券サマリー 先物は続落、長期金利１．８０５％に上昇 午前：債券サマリー 先物は続落、長期金利１．８０５％に上昇

２６日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利が低下）した流れを引き継ぎ買いが先行したものの、朝高後に下げに転じる展開だった。



東京市場では日経平均株価の上げ幅が一時１０００円を超え、安全資産とされる円債には重荷となった。財務省は２６日午前、４０年債入札の実施を通知した。入札結果に対しては一定の警戒感が広がっているもようで、先物に対して売り圧力を掛ける要因となった。



前日のニューヨーク市場では米国の９月小売売上高や卸売物価指数、１１月の消費者信頼感指数などの経済指標の結果を受けて１２月の利下げ観測が強まった。次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長を巡る報道も手伝って債券選好の流れとなり、米長期金利は３．９９％に低下した。



先物１２月限は前営業日比１２銭安の１３４円８８銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．８０５％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS