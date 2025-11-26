上白石萌音『メンズノンノ』グルメ連載書籍化決定！「多彩な食や文化への案内状になりましたら嬉しいです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌音による、雑誌『MEN’S NON-NO』（以下『メンズノンノ』）の大人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』の書籍化が決定。2026年5月26日に発売される。

■多彩な楽しみ方ができるフォトエッセイ集

上白石萌音が、世界各地域にルーツのある名物＆郷土料理を「食べて、食べて、食べまくる」グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』は、『メンズノンノ』にて、2023年1・2月合併号～2025年10月号の2年半以上にわたって掲載されていた。連載開始時より要望が高かった書籍化がついに実現（電子版も同時刊行）。延べ28もの国と地域に及ぶ、全27回を再編集したスペシャルなフォトエッセイ集となる。

イタリアンに中華、フレンチ、韓国料理など日本人に馴染み深い定番ごはんはもちろん、メキシコで暮らしたことがある上白石自身と縁の深いメキシカン＜タコス＞、長年憧れていたというフィンランドの＜カレリアパイ＆シナモンロール＞、旅番組を観て以来気になっている国・ブータンの＜シーカムバ＆モモ（蒸し餃子）＞、何度か訪れたいと計画していたというギリシャの伝統料理＜ムサカ＞など、28ヵ国＆地域に及ぶ多彩なグルメを紹介。中には、オーストラリアのワニ肉の串焼きなど、ちょっぴりワイルドなメニューも。

大の読書好きで知られ、自身でも2021年に初のエッセイ集『いろいろ』（NHK出版刊）を上梓するなど、執筆活動においても注目を集める上白石。本連載でもその類まれなる才能を遺憾なく発揮している。「言い知れぬ味」＜エジプト料理回＞、「肉は見かけによらぬもの」＜ドイツ料理回＞、「憧れのラーゴム」＜スウェーデン料理回＞、「ネガポジの灯火」＜タイ料理回＞…と、タイトルだけで魔法のようにぐっと心が掴まれる、本人によるたおやかな名文の数々。彼女にしか紡げない、温かくも奇妙な味わいに満ちたエッセイを全編収録する他、書籍化にあたってエッセイを加筆する。

最後に、ファッション誌である『メンズノンノ』だからこその特徴として、美麗なビジュアルもまた見どころのひとつとして挙げられる。上白石の飾らない素朴な魅力を余すことなく切り取ったショットが満載であるのはもちろん、注目は、各回でガラリと変化する“衣装＆ヘア”。それぞれの国・地域の伝統衣装のエッセンスを取り入れた、ファッショナブルで意趣溢れるスタイルは、本書でしか見ることができない。

これ1冊で、「グルメガイド」「エッセイ集」「ビジュアルブック」…と多彩な楽しみ方ができる、まさに「おいしすぎる」スペシャルなフォトエッセイ集に仕上がっている。本書を通じて、まるで彼女と一緒に世界を巡り、極上のフルコースを味わったような気持ちになれるだろう。

俳優活動に加えて、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーション…と、様々な分野で多彩な才能を見せる彼女の、本書でしか見られない魅力溢れる大ボリュームの1冊となる。

■連載第1回本文より抜粋

■上白石萌音 コメント