これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。

また、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、佐渡市にはあわせて強風注意報が発表されています。



◆26日(水)これからの天気

北から次第に雨が止むでしょう。ただ、夕方までは局地的に雷雨となりそうです。

落雷や竜巻などの激しい突風、急に降ってくる強い雨に注意ください。

降水確率は、中越と上越を中心に夕方にかけて50%以上と高くなっています。



◆26日(水)の予想最高気温

最高気温は、10～15℃の予想です。

平年より少し高いところもありますが、昨日と同じくらいか3℃前後低くなり日中も厚手の上着が必要になりそうです。