次第に雨はやむが 夕方までは局地的な雷雨に注意を【これからの天気(26日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
また、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、佐渡市にはあわせて強風注意報が発表されています。
◆26日(水)これからの天気
北から次第に雨が止むでしょう。ただ、夕方までは局地的に雷雨となりそうです。
落雷や竜巻などの激しい突風、急に降ってくる強い雨に注意ください。
降水確率は、中越と上越を中心に夕方にかけて50%以上と高くなっています。
◆26日(水)の予想最高気温
最高気温は、10～15℃の予想です。
平年より少し高いところもありますが、昨日と同じくらいか3℃前後低くなり日中も厚手の上着が必要になりそうです。
