マヂラブ村上、ドイツ“高級車”納車を報告 “億ション”に続き“愛車”購入「いい車買ってますね」「今芸人界でアウディが人気」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が25日、自身のXを更新。車を購入したことを明かした。
村上は、「車買った！スーパーオートバックス大宮バイパスさん、S店長本当にありがとうございました！＼(^o^)／」と報告。新たな愛車であるドイツの高級自動車メーカー・アウディとの2ショットを公開した。続けて「するぜぇ〜超移動するぜぇ〜」と意気込んだ。
【写真あり】これはかっこいい…マヂラブ村上が納車を報告したドイツ“高級車”の全貌
この投稿に「納車式おめでとうございました！ナルドグレーのアウディめちゃくちゃかっこよかったです 安全運転でカーライフ楽しんでください」「四千頭身後藤、ニューヨーク屋敷、さらば東ブクロ 今芸人界でアウディが人気」「ひぇ！！！いい車買ってますね！！！」などのコメントが挙がっている。
村上は今年5月に放送された番組で、約15帖のリビングがある3LDK92平方メートルメゾネットタイプのマンションを、1億2500万円で購入したことを明かしており、これに続いて高額な買い物となった。
