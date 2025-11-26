USJ、『葬送のフリーレン』の初コラボ決定 2026年夏頃開催予定 フリーレン＆フェルン＆シュタルクのティザービジュアル公開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は26日、『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開催を発表。『葬送のフリーレン』との初コラボレーションが決定した。
【画像】人気コンテンツが勢ぞろい！ユニバーサル・クールジャパン2026ラインナップ
日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日から開催する。本イベントには、現在大人気を博している『名探偵コナン』、『呪術廻戦』、『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結する。
その中で初コラボとなる『葬送のフリーレン』は2026年初夏頃の開催を予定。このたび、登場キャラクターであるフリーレン、フェルン、シュタルクのコラボティザービジュアルが公開された。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破。テレビアニメが23年9月〜24年3月にかけて放送され、26年1月16日からは第2期が放送される。
（C）書・紫舟
（C）原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
ハリー・ポッター HARRY POTTER and all related characters and elements （C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
任天堂
（C） Nintendo
ミニオン
MINIONS TM & （C） 2025 Universal Studios.
ジュラシック・パーク
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
ユニバーサル・スタジオ TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
