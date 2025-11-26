「信じられないほど素晴らしい」日本代表入り期待の21歳GKを森保ジャパンDFが絶賛！ドイツ古豪で正守護神として活躍「ブンデス最高のGKになれる」
ブンデスリーガの古豪ブレーメンで今季から正GKを務めるミオ・バックハウス（日本名は長田澪）を、チームメイトの日本代表DF菅原由勢が称賛した。クラブの公式サイトがコメントを紹介している。
現在21歳の守護神はドイツ人の父と日本人の母を持ち、幼少期に川崎フロンターレの下部組織に所属。U-15日本代表に選出された経験もあるが、その後はドイツの年代別代表に選ばれてきた。
その逸材について、今季から共闘する菅原はこう絶賛している。
「彼は信じられないほど素晴らしいプレーをしているね。年齢を感じさせず、経験豊富な選手のようなプレーをする。僕たちは彼に大きな信頼を寄せており、ブンデスリーガで最高のゴールキーパーの一人になれると確信しているよ」
将来の日本代表入りが期待される大器は、日本とドイツのどちらのA代表を選択するのかにも注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
