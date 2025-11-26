¤³¤ÎÅß¤Î¶áµ¦¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡²ÐºÒ¤ä´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤ÎÂçµ¤¤ÎÆÃÄ§
ºòÆü25Æü¡¢Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½¤·¤¿¶áµ¦¤Î3¤«·îÍ½Êó(12·î¡Á2·î)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀÖÆ»°è¤ÎÀ¾Éô¤Ç³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤ËÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤Ï¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤Ç¤ÏËÌ¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°ÌÃÖ¤òÎ®¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÌ¤è¤ê¤Îµ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤Î¶áµ¦¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Åß¤Î¶áµ¦¤Ï¹ß¿åÎÌ¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À²¤ì¤¿Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11·î1Æü¤«¤é20Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç32%¡¢¿À¸Í¤Ç47%¡¢µþÅÔ¤Ç41%¤Ê¤É¡¢ÃæÉô¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾È»þ´Ö¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤ÏÂçºå¤Ç113%¤È¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µ¤²¹¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè12·î¡Á2·î¤â¡¢µ¤²¹¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Åß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤ÙÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢12·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î¤«¤é2·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¸µ¤ä²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¼¾´ï¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢12·î¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤ÙÆÞ¤ê¤ä±«¤Þ¤¿¤ÏÀã¤ÎÆü¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î¤«¤é2·î¤ÏÊ¿Ç¯Æ±ÍÍ¤ËÆÞ¤ê¤ä±«¡¢Àã¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢12·î¤«¤é2·î¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
