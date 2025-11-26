ËÌÅç»°Ïº¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¡ª¡¡Á°¿ÍÌ¤Æ§64Ç¯Ï¢Â³¤Î¿·¶ÊÈ¯ÇäÆü¡¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁü½ç¼¡¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤ÎËÌÅç»°Ïº¡Ê89¡Ë¤¬¿·¶Ê¡Ö¸ã¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿26Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤É¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1962Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é64Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¡¦CD¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È¤¬¤â¤ÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£³«ÀßµÇ°Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ68Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢4578²ó¤Î¾å±é²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¡ÖËÌÅç»°ÏºÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡Æ±·à¾ì¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¢¡ÖËÌ¤Îµù¾ì¡×¡¢¡ÖÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡×¡¢¡ÖÍ¿ºî¡×¡¢¡ÖÈ¡´Û¤Î½÷¡×¤Ê¤É20¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÌÅç¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Ä¹Ç¯¤ËÏË¤ë³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Î»ò¤È¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢»ä¤¬Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·à¾ì¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»Ù±çÄº¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤ËYouTube¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤â±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£