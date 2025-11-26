¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡ÂçÂæÆÍÇË¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¥ï¥±¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¤¿¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£¹£°£°£°Ëü±ß¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²£µ»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£±£±¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òÃ£À®¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£·¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿»³ºê¤Ï¾ºµë¤Ë¡Ö£±²¯±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤È£±¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸åÇÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¸åÈ¾¡Ê¤¬²ÝÂê¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É´ÊÃ±¤Ë·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º¬µ¤¶¯¤¯£²¡¢£³Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡¢²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£±£°»þ£³£°Ê¬¤ò¾¯¤·²á¤®¤¿º¢¤Ë¤·¤¤ê¤ËÏÓ»þ·×¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¥½¥ï¥½¥ï¡£¡Ö£±£±»þ¤«¤éÈþÍÆ¼¼¡£¡ÊÍ½Ìó»þ´Ö¤ò¡Ë¹¶¤á¤¹¤®¤¿¡×¤Èà°Ë¿¥ÀááÁ´³«¤ÇÂÁá¤Ë²ñ¸«¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£