日経225先物：26日正午＝1020円高、4万9670円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1020円高の4万9670円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9605.57円に対しては64.43円高。出来高は2万4321枚となっている。
TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比65.5ポイント高、現物終値比6.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49670 +1020 24321
日経225mini 49670 +1020 409082
TOPIX先物 3357.5 +65.5 34498
JPX日経400先物 30260 +595 2027
グロース指数先物 677 +12 2938
東証REIT指数先物 2023 +1 86
株探ニュース
