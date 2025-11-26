　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1020円高の4万9670円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9605.57円に対しては64.43円高。出来高は2万4321枚となっている。

　TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比65.5ポイント高、現物終値比6.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49670　　　　 +1020　　　 24321
日経225mini 　　　　　　 49670　　　　 +1020　　　409082
TOPIX先物 　　　　　　　3357.5　　　　 +65.5　　　 34498
JPX日経400先物　　　　　 30260　　　　　+595　　　　2027
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　 +12　　　　2938
東証REIT指数先物　　　　　2023　　　　　　+1　　　　　86

