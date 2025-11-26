ラブロケ12月分は首位を快走するNEC川崎のルーキーを深掘り！ 髙橋美鈴＆長谷部奈香の仲良し2人が好きな食べ物は…？

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」に所属し、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を伝える応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の12月分が12月3日（水）より放送される。

ラブロケは、2022-23、2023-24のVリーグ連覇、そしてSVリーグ初代シーズンで準優勝を果たしたNEC川崎の応援番組。2025-26シーズンの優勝を目指す選手たちのコート上では見られない意外な素顔に迫るインタビューや、番組独自の企画を通じて、チームの魅力を深く掘り下げていく。

今シーズンの第4回となる12月分は「ルーキートーク！前編」。ルーキー4名のうち、髙橋美鈴、長谷部奈香の2人が登場し、クラブOGの塚田しおりさんの進行でルーキーならではのフレッシュなトークが繰り広げられる。

自己紹介を兼ねた「レッドロケッツ一問一答」では、ともに好きな食べ物がマカロンとわかり、味や食感についてわいわいとスイーツ談義を展開。内定組の中でも特に仲良しな二人の意外な一面や素顔を知ることができるだけでなく、SVリーグでも首位を快走するNEC川崎の雰囲気の良さが伝わる必見の内容となっている。

ラブロケはイッツコムで毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送。また、J SPORTSオンデマンド、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも配信中だ。

■We love ROCKETS！放送情報

番組名： We love ROCKETS！（略称：ラブロケ） 放送日時： 毎週水曜日 22:00～ 内容更新： 毎月第1水曜日 放送：イッツコムチャンネル 地デジ10ch ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送 配信：NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／ 毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信。