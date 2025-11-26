ケネディ・センターで演説するトランプ大統領＝19日、米首都ワシントン/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は25日、ロシアとウクライナが和平合意に達する期限を撤回し、スティーブ・ウィトコフ特使が来週ロシアで交渉に臨む際、娘婿のジャレッド・クシュナー氏が同行する可能性があると明らかにした。

米国が提示したウクライナとロシアの「和平案」をめぐり、トランプ氏はこれまで、ウクライナに対して27日までに和平案を受け入れるよう求めていた。

トランプ氏はフロリダ州に向かう大統領専用機エアフォースワンで、「終結を見届けたい。すぐには分からないが、まあ、進展はしている」と述べた。

トランプ氏は新たな期限を設定するのかと問われると、「私にとっての期限が何かわかるか。それは終わったときだ」と答えた。

トランプ氏は、領土問題によって交渉が難航していると示唆し、「国境をきれいにしようとすると、家の真ん中を通ることはできない。高速道路の真ん中を通ることもできない。だから、彼らは何とかしようとしており、複雑なプロセスになっている」と語った。

トランプ氏は、ロシア側が一部の初期の措置に合意したとしたうえで、「ロシアは譲歩している。大きな譲歩は、戦闘を停止し、二度と領土を奪わないということだ」と述べた。

トランプ氏はまた、ウィトコフ特使がロシアのプーチン大統領とロシア首都モスクワで会談する予定だとし、クシュナー氏が同席するかもしれないと言い添えた。