どんだけオシャレなのーーッ！？【3COINS】揃えて使いたい♡「新作ティーセット」

食卓を華やかに彩る【3COINS（スリーコインズ）】の新作食器に注目。同じカラーや模様があしらわれたカップ & ポットがラインナップしており、揃えればおしゃれな「ティーセット」として使えます。おうちでちょっと贅沢なティータイムを満喫したい時にぴったり。今回はレトロモダンな雰囲気のあるアイテムをご紹介します。

口が広めで飲みやすそうな「ティーカップ：210ml」

深みのあるネイビーが映えるおしゃれなこちら。公式サイトによれば「茶葉を連想させる模様」があしらわれており、少しレトロモダンな雰囲気があります。容量は210mlとやや少なめですが、食後に楽しむティータイムにちょうど良さそう。口が広めに作られていて飲みやすいのはもちろん、洗いやすさもうかがえます。お値段は\330（税込）。

少し丸みのあるフォルムが映える「ティーポット：400ml」

先程ご紹介した「ティーカップ」とセット感覚で使える、同じネイビーカラーのティーポット。コロンとした少し丸みのあるフォルムがおしゃれです。こちらも表面には模様が大胆にあしらわれていて、レトロモダンな雰囲気があり、食卓にそっと華やかさをプラスしてくれそう。お値段は\1,100（税込）。容量は400mlあるため、おかわり分も淹れたい時や、お二人でのティータイムにも使いやすそうです。

