演歌歌手の北島三郎が２６日、６４年連続となる新曲「吾が道を行く」を発売した。またこの日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設。代表曲「まつり」「北の漁場」「風雪ながれ旅」「与作」「函館の女」など２０曲のライブ映像が公開された。

北島は１９６８年に新宿コマ劇場から始まる「北島三郎特別公演」を４６年にわたって上演。東京、名古屋、大阪、福岡の各劇場での総公演回数は前人未踏の４５７８回を誇る。

北島は「昭和、平成、令和と時代を超えて、今日まで歌い続けてこられましたのも、長年にわたる皆様のご支援の賜と、深く感謝しております」と感謝。「昭和１００年という一つの区切りとなる今年、私が長年取り組んできた劇場公演の映像を、これまでご支援いただきました皆様にＹｏｕＴｕｂｅという新しい形でお届けできることを、嬉（うれ）しく思います。これを機に、若い世代や海外の方にも演歌の良さを知ってもらえれば…」とメッセージを寄せた。

北島の劇場公演のライブ映像は、これまで日本クラウンより商品化されてきた。だが現在では入手しにくくなった商品も多くなった。ファンからの「あの時の公演がまたみたい」との声に応える形となった。