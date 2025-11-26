７人組ダンス＆ボーカルグループのＰＳＹＣＨＩＣ ＦＥＶＥＲ（サイキック・フィーバー、ＰＣＦ）が１２月２日に米ロサンゼルスで行われる「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｍｕｓｉｃ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ＬＡ」に出演する。メンバーの渡邉廉（２５）は「今年はＵＳツアーをやっているので、また米国に戻れてうれしい」と笑顔を見せた。同２８日にはＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺとのコラボライブを予定しており「スペシャルなステージになる」とも。海外での活動やデビュー後の悩み、メンバーのことも聞いた。

「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｍｕｓｉｃ―」は、日本の音楽を世界に発信させるイベントで、ＰＣＦの他に５人組女性ユニットのｆ５ｖｅ（ファイビー）やラッパーで音楽プロデューサーのＪＰ ＴＨＥ ＷＡＶＹらが出演する。

「今年は米国ツアーをしてファンと交流もできたので、また現地のファンの方に会える機会を頂いたのはありがたいです。１０月に配信した新曲『ＳＷＩＳＨ ＤＡＴ』も聴いてほしいし、進化したＰＣＦを届けたいですね。『Ｊｕｓｔ Ｌｉｋｅ Ｄａｔ』をプロデュースしてくれたＷＡＶＹさんも出演するので、何かコラボできたらいいと思っています」

ＰＣＦを一躍スターダムに押し上げたのは、２４年に発表した「Ｊｕｓｔ―」だ。ＴｉｋＴｏｋでは総再生回数が３億回を突破。世界的なヒットを受ける形で、２月には全米６都市を回るツアーも実現している。

「この曲によってＵＳツアーもできたし、海外の扉が開かれた気がします。ツアーの１か月間は、本当に貴重な経験ばかりでした。最初は『こっちのファンはどんな反応なんだろう』と探り探りで思うようにいかない部分もあって、ライブの度に反省会もしました。『この楽曲は思ったよりも盛り上がったけど、この曲はちょっと緩かった』とか。公演を重ねる度にファンの雰囲気をつかめて、ライブに生かすことができました」

２０２２年から半年にわたりタイで武者修行を経験した。現地では一緒に活動していたＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ（ＢＢＺ）を強く意識していたそうだ。

「僕はバリの皆さんを正直、ライバルという目で見ていました。タイではほとんど同じイベントに出演していて、僕らが先でバリが後にやるという順番でした。どうしても後のグループのパフォーマンスが頭に残るから『ラスト曲では衝撃的なパフォーマンスを見せて終わらせたい』とか、メンバーで対策を話し合っていました。そういう気持ちにならないと向上心も湧かないし、成長しないと思うんですよ。僕はＰＣＦのメンバーもライバル視はして『絶対こいつよりうまくなってやろう』という気持ちでやっています。負けず嫌いなんです（笑）」

来月２８日にＢＢＺとコラボライブ「ＴＨＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ〜年末大感謝祭〜」（ＬａＬａ Ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹ）を予定している。

「タイを含めて一緒にいることが多かったですが、意外にも一緒にやることは一回もなくてコラボ楽曲もないです。ライブはＰＣＦ、ＢＢＺとしてのそれぞれのパフォーマンスがあり、プラスしてボーカルコーナーやラップコーナー、ちょっとしたユニットみたいなのがあるかも。結構スペシャルなステージになると思うので楽しみにしてください」

デビューして３年がたつが、一番苦しかったのは、グループ内での自身のポジションだったという。

「タイでの武者修行中は、グループでの自分の立ち位置にずっと悩んでいました。僕はラッパーやビートボックス、それに楽曲によってボーカルパートを頂く機会もありました。その時に自分の役割というか『何をメインとしてやればいいのか』。立ち位置がちょっと分からなくなってきました。これはメンバーにも話してはいませんでしたが、一人でずっと悶々（もんもん）としていたんです。周りからしたら『そんなのちっちゃい悩みで、別に気にすることはない』と思うことが、僕的には大きな悩みでした」

―どう解決したのか。

「ファンの方のコメントです。ボーカルやラップとかいろんなことをやっていることに『廉君の唯一無二のスタイルが好きだよ』『渡邉廉っていうスタイルが一番いい』と言葉を頂きました。これは自分の中でグッと刺さりました。『ラップ、ボーカル、ビートボックス、ダンスの４つを武器にしているのが渡邉廉でいいんだ』って。とことん全部を磨いていこうという気持ちになりました」

―最後に素になれる瞬間は。

「僕、玉置浩二さんが大好きで、家で玉置さんのライブや音楽を見たり聴いたりしているんですが、ライブを見ていて、気が付いたら泣いていることがあるんですよ。最近、涙腺が緩くなってきたせいもありますが、たぶん完全に素になっているんだと思います」

目標に向かって一直線でいけるのは「負けず嫌い」があってのもの。４つの武器を生かして、どこまで進化できるのか楽しみだ。（ペン・国分 敦）

◆渡邉 廉（わたなべ・れん）２０００年２月８日、神奈川県出身。２５歳。小学４年生の時にマイケル・ジャクソンに衝撃を受けてダンスを始める。中２でグローバル・ジャパン・チャレンジに挑戦するも落選し、ＥＸＰＧ横浜校に入所。２０１９年にＰＳＹＣＨＩＣ ＦＥＶＥＲのメンバーとなり、２２年にアルバム『Ｐ．Ｃ．Ｆ』でメジャーデビュー。同年、タイに拠点を移して活動。趣味はラーメン店巡り、アニメ観賞。特技はＢＥＡＴＢＯＸ。身長１７８センチ、血液型不明。