桜田ひより、W主演ドラマ主題歌生歌唱に涙 家入レオが『ESCAPE』撮影現場を表敬訪問
アーティストの家入レオが、主題歌を担当する日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の撮影現場を訪問。W主演を務める桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）と対面した。
【場面写真】結以（桜田ひより）の頭をなでる大介（佐野勇斗）
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
撮影スタジオを訪れた家入は「“人情を忘れない”ところが、それぞれのキャラクターに毎話設定され描き出されているところにグっときています。2人で逃走していても、お世話になった人のお葬式は絶対行きたいとか（第5話）、“簡単につながれる今の世界だからこそ、すぐ手放すのではなくて、愛を大事にしてる”というのがこのドラマの見どころだなと思いました」と回答。その感想に佐野は思わず「深い…深すぎて、今の言葉で新しい曲が作れそうですね」と感動した。
ドラマの中で流れる自身の楽曲に関して家入は「2人の若いフレッシュな空気の中に、“繊細さ”を曲で添えられているといいなと思いながら、毎週拝見させていただいております」と答えた。
また、家入から2人へは「SNSなどの裏話で『劇中にアドリブが多い』と見ていたのですが、アドリブはその場のインスピレーションでやられているんですか？」と質問。これには佐野が「そうですね、僕ら、仲が良いので（笑）」と答え、「どっちが仕掛けることが多いんですか？」という家入からの質問には桜田が「圧倒的に」と佐野を指差した。佐野は「それに対してアドリブで何を返してくるのかが楽しみで、仕掛けがいがあるという感じですね」と言い、桜田も「回収する人がいないとひとりぼっちになっちゃうので、一生懸命回収させていただいてます」と答えた。これには家入も「絶妙な良い距離感、お互いをリスペクトされてるのかなと思って見ていました。いいものを作ろう、という掛け合いが素敵ですね」と納得した。
そして、2人に主題歌の感想を聞くと、桜田は「どんな主題歌なんだろう、ってワクワクしながら待っていました。聴かせていただいたら、結以目線でもあり大介目線でもある、本当にこの2人に寄り添った曲で感動しました。イントロの繊細なメロディーから始まって、“僕は僕で 君は君のままで”という歌詞は、本当にハチとリンダを表しているので、毎回助けられています」と熱量高く回答。佐野からは「僕はあのイントロのテンテンテンってところがすごく好きで、あれが流れると“わぁ来た！”って毎回なっています！この曲には重厚感や高級感もあって、ドラマを引き上げてくれていて本当に感謝しています」と気持ちを伝えた。これに対して家入は「脚本を読ませていただき、ポップなシーンとすごくセンシティブなシーンが見どころだと思ったので、その“冷たさ”と“熱さ”がメロディーと歌詞で表現できたらいいなと思いました。ドラマの中のお2人には、明るさだけではない、人に言えない、知られたくない秘密があったりされるので、そんな背景があるキャラクターを、主題歌でも表せたらいいなとも思いました」と答えた。
さらに、今回、家入は初めての制作スタイルに挑戦したという。「このコライト（複数のクリエーターが共同で１曲を制作する手法）のスタイルは実は初めてでした。今回のやり方を通して、血肉になってるものしか人には届かないんだなと改めて思いました。歌詞やメロディーをいくつか出したのですが、採用されているものはすべて自分の心から出てきたものばかりだったので。真摯に曲を作っていくことって大事だなと改めて思いました。2027年にデビュー15周年を迎えるので1回ゼロの状態で新しいやり方にベットしてみようと思って生まれた曲です」と語り、これには同じくアーティスト活動をしている佐野も興味津々で深くうなずいた。
家入の「心を込めて歌わせていただきます！」の覚悟とともに披露された主題歌に対し、桜田は「すごい！ありがとうございます！」と拍手。その瞳には感激の涙が浮かんでいた。佐野も「足の先まで鳥肌が立って驚いています！生で聴かせてもらって、より一層ドラマに身が入りそうです！」と決意を新たに大満足。最後に家入からは「M!LKのライブにも行かせていただいてます」という発言が出て、佐野も「メンバーも（イベントで）お世話になっております！」と感謝し、表敬訪問は和やかな雰囲気のうちに終わった。
