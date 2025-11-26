オリックス・山崎颯一郎投手が２６日、大阪市此花区の選手寮で契約更改交渉に臨み、今季年俸５３００万円から１５％ダウンとなる４５００万円でサインした（金額は推定）。「上と下（１軍と２軍）の行き来が結構あったので、自分の中で納得のいくようなシーズンだったかと言われたらそうでもなく。でも、最終的にいい感じで終われたので、それを来年はもう一個、進化させて挑めるようにしたい」と振り返った。

今季は３度のファーム調整を経験するなど、２８試合で２勝１敗４ホールド、防御率４・２８。それでも、９月２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では２試合連続で無死満塁の火消しに成功し、存在感を放った。「来季、同じ無死満塁での登板があれば？」との質問に対しては「ない方がいいです（笑）。チーム的にも、そういう状況はないに越したことがない。でも、もしもその場面が来て、もし自分が行くなら最善を尽くしたい」と笑みを浮かべた。

１０年目で迎える来季は、１年を通して１軍で活躍することが目標。今オフは基本的に、大阪・舞洲で自主トレに励む予定だ。１６０キロ右腕は「変わらず５０試合を目標にやっていきたい。７、８、９（回）が目指すところ。どの場面でも投げて信頼を勝ち取る投球をしていきたい」とフル回転を誓った。