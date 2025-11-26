Travis Japan¡¢ÅèºêÅÍ°¡¡õÀ¾Â¼ÂóºÈ¤ÈÂç´îÍø´ë²è¡¡ÂÎÅö¤¿¤ê¥¢¥É¥ê¥ÖÏ¢È¯¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬¡¢27Æü¸á¸å4»þÇÛ¿®¤ÎPrime Video¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏTravis Japan¤¬¿·¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦ÅèºêÅÍ°¡¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÂç´îÍø¡É¤Ç¤È¤Ã»¶¤é¤«¤ë¡£MC¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖDisco Baby¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³Ä´¤Î¶Ê¤Ç¡¢ÀÎ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÈÀ±¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡Åèºê¤ÈÀ¾Â¼¤Î2¿Í¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡õÍ²¬Âçµ®¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖMy Girl¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¡Ö¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÀ¾Â¼¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÅèºê¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅèºê¤ÈÀ¾Â¼¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤È¤â¤ËKing ¡õ Prince¤Î¡ÖHEART¡×¤âÈäÏª¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦ÅÏÊÕ°ÔÎÉ¤Ï¡Ö¡ÊÅèºê¡¦À¾Â¼¤Î¡Ë2¿Í¤È¤Ï½é¤á¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥Ï¡¼¥È¤¬¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸¼ÁÌä¤òSwitch¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£º£²ó¤ÏTravis Japan¤ÈÅèºê¡¦À¾Â¼¤¬ÂÐÌÌ¡£
¡¡Åèºê¤Ï¡Ö¡ÊTravis Japan¤È¤Î¡ËÀÜÅÀ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²¿Å©¤«½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÀîÅç¤È¤Î²áµî¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¡¢À¾Â¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¸µÂÀ¤¯¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤àµÜ¶á³¤ÅÍ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡ØÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡È¥Ü¥±¥³¥á¥ó¥È¡É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÂê¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢Åèºê¤¬¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢À¤³¦5ÅÔ»Ô¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¿ÂæËÌ¡¿¹á¹Á¡¿¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Travis Japan¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÀîÅç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¡ÈÉñÂæ¥»¥Ã¥È¡É¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åö»þ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏTravis Japan¤¬³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ç¡È¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¡É¤ËÄ©¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤¬¡È¤¢¤ë¸À¸ì¡É¤Ç¤Î¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¸ø±éÀè¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¼ñÌ£¤¬»¶Êâ¡×¤À¤È¤¤¤¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÂÚºßÃæ¤Ë1¿Í¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ÏTravis Japan¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤Travis Japan¤À¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤ÏµÈß·´×Ìé¤È¼·¸Þ»°³Ý¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¡È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡É¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢Åèºê¤Ï¡È»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¶Ê¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¿¶¤ê¡É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¡ÖÀè¡¹·î¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÇã¤¤Êª¤Ç¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢µÈß·¤¬¡ÖË»¤·¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¹â³Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢MC¤Î°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÃËµ¤¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆTravis Japan¤ÈÅèºê¡õÀ¾Â¼¤¬Âç´îÍø¤ËÄ©Àï¡£¤Þ¤º¤ÏTravis Japan¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬²óÅú¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Åèºê¤ÈÀ¾Â¼¤Ï¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÇú¾Ð¹ÔÆ°¤òÏ¢È¯¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤È¤Ã»¶¤é¤«¤ë2¿Í¤Ë¡¢MC¤Î°æ¸ÍÅÄ¤äTravis Japan¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¡Ö°ì±þ¡¢½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È²óÅú¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤è¤ê¥«¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
