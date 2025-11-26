鈴木愛理、スケボーSPサポーター就任に驚きも「とことんオタク化したい！」 熱意たっぷりに魅力を語る
スケートボードの国際大会「ワールドスケートボードツアー（World Skateboarding Tour）」に、鈴木愛理がスペシャルサポーターとして就任することが決定した。オリコンニュースでは、鈴木に独占インタビューを実施。スケートボード未経験ながら“熱量全開”で競技の魅力に迫る姿勢を語り、パリ五輪金メダリスト・吉沢恋選手との対面で感じた印象も率直に明かした。
【写真】16歳のスケボー金メダリストに取材した鈴木愛理
――スケートボードのスペシャルサポーターに就任した感想を聞かせてください。
【鈴木】はい。最初にお話いただいたた時はすごくびっくりして、スケートボードっていうこの競技自体に直接関わったことがない人生だったので、私なんかがいいんですか？っていう気持ちでした。ただ、アスリートの方を取材したりサポートしたりするお仕事には前からすごく魅力を感じていたので、やらせていただけるなら全力でやりたいですという気持ちで受けさせてもらいました。
――スケートボードにはこれまで関わりはあったのでしょうか。
【鈴木】関わりはなかったです。本当にテレビで見ているだけで、自分が乗ったこともないですし、知り合いにもスケートボードをしている方もいらっしゃらないので、もう未知の世界ですね。
――スケートボードは次世代スポーツとして注目が高まっていますが、スケートボードについて今回初めて知ったことや面白そうだと思ったことはありますか。
【鈴木】面白そうだなと思うことだらけです。足さばきの感じがすごく滑らかな選手がいたり、キレのいい選手がいたり、個性が選手それぞれにあるのがすごく魅力だなと感じました。この人を応援したい、この人のファンになりたいという気持ちが皆さんに芽生える理由がすごく理解できました！
競技を見ているとわからない単語や動きもたくさんあるのですが、それだけでも楽しくて、今回ご一緒するにあたって少し調べたら知りたいことが多すぎて、どこから調べようかという感じでした。実況の方のワードチョイスもすごくて、それが流行語になるくらい盛り上がっているのも知っていたので、私もたくさん勉強して盛り上げられるよう頑張りたいです。
――楽しみにしていること、やってみたいことはありますか。
【鈴木】楽しみしかないです。知らないことに挑戦するタイミングって普段ほとんどないので、今回こうして開いてこなかった世界に携われることがうれしいですし、スケボーの魅力にどっぷり浸かりそうな気配があります。とことんオタク化したいです！競技や技だけでなく、ファッションスタイルや選手それぞれのこだわりなど、個性が本当にあふれていて、温かくて熱いスポーツだというイメージがあるので、いろんな角度から迫れたらと思っています。
――スケボーの魅力を紹介していただくのが楽しみです。
【鈴木】たくさん伝えられるように頑張ります！
――パリ五輪金メダリスト・吉沢恋選手に取材もされましたが、印象はいかがでしたか。
【鈴木】競技されている時はすごくかっこよくて、いい意味でイケメンみたいなイメージでした。滑らかで余裕のある表情で、スケボーを本当に楽しんでいる感じが素敵でした。テレビで見ていた時から少し覗くお茶目な部分も魅力だと思っていたんですが、今日お会いしたらお茶目全開で、飾らない素敵さと、スケボーを語る時のキラキラした言葉や目の輝きが印象的でした。
――すごく楽しそうにお話しされていましたね。
【鈴木】15歳ほど年齢が離れているんですが、すごく話しやすくて、私が子どもなのか彼女が大人なのかわからないくらい楽しく話せました（笑）。10代の女の子と話す機会があまりないので緊張していましたが、年齢を忘れるくらい楽しい時間でしたし、ひとつのものに命を注いでいる人はかっこいいと改めて感じました。
――最後に視聴者へ一言お願いします！
【鈴木】私が一番楽しみにしてしまっている気がするんですが、年齢や国を問わず、自分自身と戦って技を極め、一瞬にすべてをかける競技なので、メンタルの強さがとても大事なスポーツのひとつだと思っています。そんな選手たちのことをサポーターとして、競技だけでは見えないところから何か引き出せるものがないかと常に研究しながら臨んでいきたいです。松岡修造さんの横で、負けないぐらいのパワーで、エネルギー全開でサポートできたらいいなと思っております。よろしくお願いします！
■「ワールドスケートボードストリート2025北九州-グランドファイナル-」放送時間
【準決勝】11月29日(土)深夜0：00〜※一部地域を除く
【決勝】11月30日(日)後1：55〜※一部地域を除く
