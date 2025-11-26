ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡Ù¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½
¡¡¤¤ç¤¦26Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò12·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¼ê»æ¤ò²Ð¤ËÊ²¤Ù¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡µ×ÊÝ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿9Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¤±¤ì¤É¤âÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ìó150ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÈ¯É½Ä¾Á°¤ÎÃ»¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤ÏË¬¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ç¤½¤Î¼ê»æ¤¿¤Á¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤äÆìÊ¸¿ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¤ÇµîÍè¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤¹¤ëµ×ÊÝ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤Æ¤Î¤½¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¤«¤é¤Ê¤ë1ºý¤À¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂ´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê»æ¤ò¼êÊü¤·¤¿²°µ×Åç¤ÎÌë¤È¡¢¼ê»æ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¡¿³Ø¹»¤È¤¤¤¦È¢¤ÇÀ¸¤È´¤¯¡¿¿Æ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á»Ä¤ë¡¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¿¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡¿¸Ä¿Í³èÆ°¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡¿¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¡¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï²ÝÂê²ò·è¡¿°¦¤¹¤ë¤ÈµöÍÆ¤Î¥ë¡¼¥×¡¿¼«Î§¤ÎÊýÄø¼°¡¿¸ç¤ê¤ÎÀè¤Ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÏÉð»Î¥â¡¼¥É¡¿¡Ö»ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¿°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¿»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ëµ×ÊÝ¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ»£±Æ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¤â½ª¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ä¹¤¤¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼«¤éÄÖ¤Ã¤¿ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£24Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤ËÁ´¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¿´¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò9Ç¯´ÖÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£²¿¸Î¡¢»ä¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎµÙ·Æ½ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë
2001Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×2ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯¼Ì¿¿½¸¡Ø¸òº¹ÅÀ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ØÍîÆü¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2025Ç¯11·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¼ê»æ¤ò²Ð¤ËÊ²¤Ù¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡µ×ÊÝ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿9Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¤±¤ì¤É¤âÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ìó150ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÈ¯É½Ä¾Á°¤ÎÃ»¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤ÏË¬¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ç¤½¤Î¼ê»æ¤¿¤Á¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤äÆìÊ¸¿ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¤ÇµîÍè¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤¹¤ëµ×ÊÝ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤Æ¤Î¤½¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¤«¤é¤Ê¤ë1ºý¤À¡£
¡Ú¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¡¿³Ø¹»¤È¤¤¤¦È¢¤ÇÀ¸¤È´¤¯¡¿¿Æ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á»Ä¤ë¡¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¿¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡¿¸Ä¿Í³èÆ°¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡¿¸úÎ¨¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¡¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï²ÝÂê²ò·è¡¿°¦¤¹¤ë¤ÈµöÍÆ¤Î¥ë¡¼¥×¡¿¼«Î§¤ÎÊýÄø¼°¡¿¸ç¤ê¤ÎÀè¤Ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÏÉð»Î¥â¡¼¥É¡¿¡Ö»ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¿°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¿»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ëµ×ÊÝ¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ»£±Æ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¤â½ª¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ä¹¤¤¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼«¤éÄÖ¤Ã¤¿ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£24Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤ËÁ´¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¿´¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò9Ç¯´ÖÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£²¿¸Î¡¢»ä¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎµÙ·Æ½ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë
2001Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×2ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯¼Ì¿¿½¸¡Ø¸òº¹ÅÀ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ØÍîÆü¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ù¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2025Ç¯11·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£