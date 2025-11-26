「これ1位どうなんの？」京都の“直径27センチ”本格ピザに衝撃 「サービス品」と説明→スタジオどよめき収まらず
きょう26日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）は、「食のプロ50人が選ぶ！ 京阪神『ホンマに美味しい1000円以下グルメ』ランキング」を届ける。
【番組カット】1人前なんと272円！「竹内流きのこのクリームパスタ」
“食のプロ”たちから「どこも値上げラッシュで1000円以下は厳しい」という声が続出するなか、10位にランクインしたのは大丸京都店のすぐ裏側にある「ピッツェリア バール レ・ナポリ」。本場・イタリアのナポリから輸入した窯で焼き上げるなど材料にも製法にもこだわった、直径27センチの本格的な「マルゲリータ」を目の当たりにした“元祖大食い女王”ギャル曽根は、「デリバリーでも2000〜3000円はするのに、これ1000円以下ですか？」と店員に何度も確認し、熱々のピザを口に入れた瞬間に親指を立てて「おいしい！生地モチモチ！」と絶賛する。
スタジオでこのピザの値段を問われた水野真紀は「980円と思ったんですけど…880円？」と予想するが、店員から値段が明かされると、全員が衝撃を受ける。「こちらだけだと赤字なんですけど、皆さんに店を知っていただくためのサービス品として提供しています」と説明を受けるもスタジオのざわつきは収まらない。いきなり10位からの衝撃価格にロザンの菅広文は「これ1位どうなんの？タダなんちゃう」と困惑する。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが『クリームパスタ』のレシピを紹介。1人前272円でも、少しの工夫でプロ級の味に。『竹内流 きのこのクリームパスタ』を披露する。
【番組カット】1人前なんと272円！「竹内流きのこのクリームパスタ」
“食のプロ”たちから「どこも値上げラッシュで1000円以下は厳しい」という声が続出するなか、10位にランクインしたのは大丸京都店のすぐ裏側にある「ピッツェリア バール レ・ナポリ」。本場・イタリアのナポリから輸入した窯で焼き上げるなど材料にも製法にもこだわった、直径27センチの本格的な「マルゲリータ」を目の当たりにした“元祖大食い女王”ギャル曽根は、「デリバリーでも2000〜3000円はするのに、これ1000円以下ですか？」と店員に何度も確認し、熱々のピザを口に入れた瞬間に親指を立てて「おいしい！生地モチモチ！」と絶賛する。
料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二シェフが『クリームパスタ』のレシピを紹介。1人前272円でも、少しの工夫でプロ級の味に。『竹内流 きのこのクリームパスタ』を披露する。