59歳・古田新太、20年間食べていないものを明かす「ツマミにならん物はいらん！」
俳優の古田新太（59）が、スリムクラブのYouTube「スリムクラブのなんくるないさ〜チャンネル」に出演。20年食べていないものを明かした。
【画像】ゲイで女装家の教師役、古田新太のビジュアル
動画は「ついに古田新太さんと飲むことに【三軒茶屋】『飲み屋トーク』普段じゃ聞けない話しも！【飲み歩き】居酒屋巡り」と題した内容。スリムクラブ・内間政成が、居酒屋で飲んでいた古田の席に合流した。
昼間から酒を楽しんでいた酒豪の古田。つまみの皿が並ぶテーブルで食べ物の話になり「ご飯は食べないねえ」とつぶやき。「ご飯と食パン、何で食べるの？おかずのみ」と答え、内間は「かわきもん好きですよね」と納得した。
スタッフから「ご飯を食べないと舞台に立つと時に体力的に大丈夫ですか？」と聞かれると、「あのね、幻想！炭水化物を食べないとエネルギーが出ないって幻想」ときっぱり。「20年、白飯と食パン食べてない」と告白し、周囲は「ええー！」と驚いた。
続けて「本当に食べない。いらない」「ツマミにならん物はいらん！」と断言。「炒飯、焼きそばはあり。4・5本ください」と、麺類は“本数”単位で食べたいとし、ラーメンは「伸びるでしょ？」と、ラーメン店で1本ずつ食べていると怒られるから食べないなどと会話が進んだ。さらに「ざるそばはいいけど、たぬきそばはだめ」とも語っていた。
