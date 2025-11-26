◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第5節

サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第5節が25日に行われ、Jリーグのクラブからは町田ゼルビアとサンフレッチェ広島が、それぞれ試合を行いました。

先日、天皇杯を制覇し勢いに乗る7位町田は、4位江原FC(韓国)と対戦。前半24分、28分、39分と立て続けに得点を重ね、3点リードの優位な展開をつくります。後半に失点しますが、その1点のみに抑え、3-1で快勝しました。

2位広島は、11位成都蓉城(中国)と激突。前半を0-0で折り返すと後半9分にPKを献上し先制点をゆるします。それでも後半15分に途中投入された加藤陸次樹選手が、その3分後の後半18分に値千金の同点ゴール。アウェーの地で難しいゲームを引き分けに持ち込みました。

町田は勝利し勝ち点を8に積み上げ、暫定3位に浮上。広島は勝ち点1を追加し、勝ち点8としながらも暫定5位となっています。

第5節はあと2試合が26日に開催予定。首位ヴィッセル神戸が暫定11位上海申花(中国)と対戦します。

リーグステージも佳境へと向かい、各チーム突破に向け熾烈な戦いが注目されます。

【リーグステージEAST】

▽第1節(9月16日〜9月17日)

広島 2-0 メルボルン・シティ

町田 1-1 FCソウル

江原FC 2-1 上海申花

ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム

蔚山HD 2-1 成都蓉城

神戸 3-0 上海海港

▽第2節(9月30日〜10月1日)

FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド

広島 1-1 上海海港

ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田

成都蓉城 1-0 江原FC

神戸 1-0 メルボルン・シティ

上海申花 1-1 蔚山HD

▽第3節(10月21日〜10月22日)

メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド

蔚山HD 1-0 広島

ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城

町田 2-0 上海海港

江原FC 4-3 神戸

上海申花 2-0 FCソウル

▽第4節(11月4日〜11月5日)

広島 1-0 江原FC

メルボルン・シティ 2-1 町田

FCソウル 0-0 成都蓉城

ブリーラム・ユナイテッド 2-0 上海海港

神戸 1-0 蔚山HD

ジョホール・ダルル・タクジム 3-1 上海申花

▽第5節(11月日25〜11月26日)メルボルン・シティ 2-0 ジョホール・ダルル・タクジム町田 3-1 江原FCFCソウル 3-1 上海海港成都蓉城 1-1 広島蔚山HD - ブリーラム・ユナイテッド上海申花 - 神戸