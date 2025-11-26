『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』、Blu-ray＆DIGITAL CODEが発売 リハーサルの模様やSP映像も収録
BTSのJINによる自身初ソロファンコンサートツアーの日本公演『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』のBlu-ray＆DIGITAL CODEが、2026年1月に発売されることが決定した。
【写真】ファンが選んだ衣装で…制服姿も披露したBTS・JIN
同作には、京セラドーム大阪で開催された最終公演（2025年7月13日）を収録。「トジョン！（挑戦）」の掛け声とともに幕を開けたステージで、「Running Wild」を皮切りに「Falling（feat.Taka）」「Don’t Say You Love Me」などの楽曲を披露。JIN自らがピアノ演奏に挑戦する「I will come to you」「Abyss」や、BTSメドレー、「Moon」を含む全21曲で会場を盛り上げた。さらに、ARMY（BTSファンの呼称）と一緒に挑むゲーム「伝われ ARMY」や「歌って ARMY」まで、笑顔と歓声に包まれたARMY愛に満ちた時間が収められている。
特典映像には大阪公演2日間のリハーサルから本番までをダイジェスト映像で展開する「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN -CONCERT SKETCH-」を収録。また「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN - EP.ARMYに贈る日本での挑戦！」では、豪華商品獲得のためにさまざまな質問やチャレンジゲームに挑戦するスペシャル映像も楽しめる。
さらに、“無限ソンキス”が楽しいレンチキュラーフォトカードやアクリルスタンド、魅力満載のフォトブックや、フォトカードにステッカーまで、遊び心溢れるアイテムも詰まっている。同作は11月25日午後6時より予約販売開始、2026年1月28日に発売となる。
