高級ヘアアイロンの見本商品をバッグに…「あっ、入れた」カメラが捉えた窃盗の瞬間　30〜40代の女か　北海道・札幌市

北海道・札幌市にある美容室で21日、商品が盗まれる様子がカメラに捉えられた。スタッフが翌日に映像を確認し、被害が発覚。店員が離れた隙にヘアアイロンを上着で隠し、持ち去る様子が残されていた。商品は試用目的で置かれていた高級ヘアアイロンだったという。店は被害届を提出し、警察が窃盗事件として捜査を進めている。

高額ヘアアイロン“窃盗の瞬間”

北海道・札幌市で美容室のスタッフが目撃したのは、ヘアアイロン窃盗の瞬間だった。

21日午後1時半頃、左手にバッグと上着をかけ入店した女。

女は商品を物色し、店員が近くを離れると、商品の一つを手にし、周囲を見渡す。すると商品を上着で隠し、会計をすることなく店を出ていったという。

女が盗んだのは、売り物ではなく見本の商品だが、実際に購入すると約3万円する高級ヘアアイロンだった。

被害に遭った美容室の店長：

デモ機みたいなものなので、実際に試せるように置いているものになります。

見本商品が盗まれたことに気づいたのは翌日だった。

「持って…持ってますね」

「あっ、入れた」

スタッフが映像を確認すると、女がヘアアイロンを持ち去っている様子が映っていた。窃盗犯の女は30代から40代にみえたという。

被害に遭った美容室の店長：

商品を体感できるよう、みなさまが使えるように置いてあるものなので返してほしいと思う。

防犯カメラを確認した店は被害届を提出し、警察は窃盗事件として捜査している。

（「イット！」 11月25日放送より）