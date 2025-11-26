愛犬のお散歩中に、飼い主さんが知らない人のフリをして名前を呼んでみたら…？ドッキリに対する尊いリアクションが話題になり、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破しています。

散歩中にドッキリを仕掛けたら…？

TikTokアカウント「__uowou____」に投稿されたのは、豆柴の「福」ちゃんにプチドッキリを仕掛けてみた時の様子です。飼い主さんは福ちゃんのお散歩中に、知らない人のフリをして名前を呼んでみようと待ち構えていました。そして福ちゃんがご家族と一緒にトコトコ歩いてきたので、少し離れたところから呼ぼうとしたら…？

福ちゃんは呼ばれる前に立ち止まって、くるりと後ろを振り返ったそう。どうやら「誰かに見られているような…」と気配を感じたようです。そして飼い主さんの姿を発見すると、笑顔でじーっと見つめてきたとか。「なんだか飼い主さんに似た人がいるな～」と言わんばかりの表情が、たまらなく可愛いです。

可愛すぎる表情の変化

飼い主さんは改めて「福ちゃん？」と呼んでみたそう。その瞬間に福ちゃんは、ハッと真顔に。声を聞いて「飼い主さんだ！」と気づいたのでしょう。表情の変化が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

そして福ちゃんはリードをグイグイ引っ張りながら、「何でここにいるの～？」とばかりに飼い主さんのもとへ。すぐにそばに来てくれるところに、飼い主さんへの愛を感じますね。福ちゃんのプチドッキリに対する尊い反応は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

触り心地抜群のほっぺたが素敵

福ちゃんのチャームポイントは、柔らかくて触り心地抜群のほっぺた。柴犬はベタベタされるのが苦手な子が多いと言われていますが、福ちゃんはほっぺたを触られても「好きなだけモフモフしていいよ」とばかりにじっとしていてくれるそう。

そして飼い主さんがほっぺたに優しく触れているうちに、お目目を閉じてうっとり…。モフモフのほっぺたを堪能しながら、福ちゃんの幸せそうな姿まで見られたら、癒されすぎて悩みも疲れも吹き飛んでしまいそうですね！

福ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「__uowou____」をチェックしてくださいね。

