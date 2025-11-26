演歌歌手北島三郎（89）が26日、公式YouTubeチャンネルを開設した。代表曲の「まつり」や「北の漁場」「風雪ながれ旅」「与作」「函館の女」など20曲のライブ映像を過去の劇場公演から公開。今後も順次、公開していく。

北島は「昭和、平成、令和と時代を超えて、今日まで歌い続けてこられましたのも、長年にわたる皆さまのご支援のたまものと、深く感謝しております」とファンに感謝。そして「昭和100年という1つの区切りとなる今年、私が長年取り組んできた劇場公演の映像を、これまでご支援頂きました皆さまにYouTubeという新しい形でお届けできることをうれしく思います。これを機に、若い世代や海外の方にも演歌の良さを知ってもらえれば…」とコメントを寄せた。

北島の大劇場座長公演は1968年（昭43）に新宿コマ劇場でスタートし、15年の最終公演まで約46年間で通算4578回を重ねた。動員は約800万人。これは前人未到の記録として現在も興行界に輝いている。

劇場公演のライブ映像は、これまでも所属レコード会社「日本クラウン」から発売されてきたが、ファンから「あの時の公演をまた見たい」との声に応える形で、今回の解禁が決まったという。

また、この日は64年連続リリースとなる新曲「吾が道を行く」の発売日。新曲を含むストリーミング配信の全カタログ楽曲がTikTok、インスタグラムで使用できるようになった。

▼北島のYouTube公式チャンネルはhttps://www.youtube.com/@SaburoKitajima_Official

▼北島の音楽配信（Streaming＆Download）はhttps://lnk.to/kitajima60