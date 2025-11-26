

大阪万博の大屋根リングは200mを残す案が提案されている（筆者撮影）

【写真で見る】ルクセンブルクパビリオンはコンクリート製の基礎ブロックから屋根材のテント幕までリユースする

2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博。連日にぎわった各パビリオンの解体作業が進む。ただ、建物や展示物を別の場所で使う動きもある。万博のテーマだった「サーキュラーエコノミー（循環経済）」を、閉幕後も実践する試みだ。

パビリオンが残すものは建材だけではない。来場者の意識を変える仕組みがある。異分野の人をつなぐコミュニティもできた。未来技術への布石も打った。万博は、モノとコトの両面で社会に働きかけた。

大阪府が公開した「夢洲第2期区域マスタープランVer.2.0（案）」では、大屋根リングの一部（約200m）を保存する案がある。万博のシンボルだ。静けさの森も使う方向だ。民間パビリオンの多くは解体される。ただ、博覧会協会は「リユースマッチング」で建材や展示物の再利用を希望する団体を募っている。

ルクセンブルク、コンクリートブロック226個が神戸へ

大規模な建材リユースを実現したのがルクセンブルクパビリオンだ。基礎部分のコンクリートブロック最大226個が、兵庫県のネスタリゾート神戸に移る。



ルクセンブルクパビリオンはコンクリート製の基礎ブロックから屋根材のテント幕までリユースする（筆者撮影）

ルクセンブルクパビリオンは「次の資材リユースを考えて」設計した。星文絵館長アシスタントは「サーキュラーエコノミーの概念に基づいて建てた」と説明する。「建てる時点で次の資材のリユースを考えて作った」。通常の布基礎と違い、ブロックは閉幕後に取り出して洗える。次の現場で使える。

パビリオンは約20分のツアー形式だ。目玉はハンモックのようなネットに横たわりながら、ネット上でルクセンブルクの1日を体験できる展示だった。会期終盤は5時間待ちの人気だった。



ルクセンブルクパビリオンはハンモックに横たわって映像展示が見られる人気パビリオンだった（筆者撮影）

星館長アシスタントは「展示自体はここでしか体験できない」と語る。「ただ、部材が別の形で次の場所で使われることが、パビリオンのレガシーを残すことになる」。建材の再利用だけがレガシーではない。サーキュラーエコノミーの実践そのものがレガシーだという考え方だ。

パビリオンの再利用計画支援を担当した船場の渡邉麗氏によると、「ルクセンブルクは循環性をテーマにパビリオンの設計がされていた。サーキュラーエコノミーの原則に則ってやるものとしていた」。

ネスタリゾート神戸の小野里尚樹氏は「サーキュラーエコノミーの想いに共感し、当初は何をもらえるんだろうと期待した」と振り返る。コンクリートブロックと聞いて、駐車場周辺の土留めに使うアイデアが浮かんだ。「ゼロから作ると何億もかかる」「ただ並べるだけでも何億もかかる」。万博のレガシーとして、ビビッドなカラーでデザインされたブロックを「見える形で残し続ける」ことにした。移設は2026年春頃の予定だ。

ルクセンブルクパビリオンでは、外装に使われた軽量膜もバッグに加工された。これは東京のモンドデザインが手がけ、SEALブランドで販売し、売り切れた。同社は廃タイヤなどの廃材からバッグを製作しており、今回のプロジェクトに協力した。

パソナとオランダ館は建物丸ごと淡路島へ

パソナグループは「PASONA NATUREVERSE」のパビリオン建物を、閉幕後に淡路島へ移す。同社広報は「万博期間中に来られなかった方々にも見てもらえるよう、レガシーとして淡路島に残す」。



PASONA NATUREVERSE。アンモナイト型の建築は淡路島に移設される（筆者撮影）

高さ16m、幅43mのアンモナイト型建築だ。「いのち、ありがとう」をコンセプトに、高さ8mの「生命進化の樹」を展示した。世界最大級のアンモライトもある。iPS細胞から作った拍動する心臓も展示した。上下や水平に動くキューブ形スクリーンに映像を投影する「NATUREVERSEショー」は好評だった。

展示内容の移設は検討中だ。ただ、パソナが目指すレガシーは「建物や展示の保存にとどまらない」。「人の意識と行動の変化を生み出すこと」だ。展示した技術やコンテンツは、淡路島を中心に展開する各施設・事業で使っていく方針だ。



PASONA NATUREVERSEでは、iPS細胞から作られた人工心臓の展示や、ブロック形のディスプレイに映し出されるシアターなどが人を集めた（筆者撮影）

オランダパビリオンもパソナの申し出で淡路島に移る。パソナの広報担当者は経緯を語る。「オランダ国として資源が限られている中で、それを次に受け継いでいくという話があった」「この万博をきっかけに両者で話した」。大々的な募集ではなく、双方の対話から生まれた。



オランダパビリオンも建築物は淡路島に移設される（筆者撮影）

オランダパビリオンは「コモングラウンド（共創の礎）」をテーマに、水との共生を掲げた。国土の4分の1が海面下にあるオランダの水管理技術や循環経済を紹介した。来場者に渡す「エネルギーオーブ」という光る球体が展示と連動する体験型パビリオンだった。中央の直径11mの球体内では、AI生成による360度ドーム映像を上映した。

オランダパビリオンは全ての建材をマテリアルパスポートに登録した。解体後の再利用を前提に設計した循環型建築だ。この理念がパソナの考え方と合い、淡路島での新たな展開につながった。

EARTH MART、「食のミュージアム」を各地に展開

EARTH MARTは「食を通していのちを考える」をテーマに、スーパーマーケットを模した空間で展示した。「いのちのフロア」では、日本人が一生に食べる卵2万8000個を天井から吊るしたシャンデリアで表現した。「未来のフロア」では、ゲノム編集の魚を「すきやばし次郎」の寿司職人が握る展示や、日本が誇る25種類の食材「EARTH FOODS 25」を気鋭のシェフ5人が料理に仕立てた展示を見せた。協会が主催するシグネチャーパビリオンとして運営した。



小山薫堂氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「EARTH MART」。茅葺き材はミャク市！に出品されている（筆者撮影）

象徴的なレガシーが「万博漬け」だ。パビリオン内で約1トンの南高梅を塩漬けし、来館者には2050年に梅干しを受け取れる引換券を配布した。梅干しの管理を担うのが、和歌山県の田辺市とみなべ市の梅事業者が集まった紀州梅の会だ。事務局は田辺市役所内にある。万博終了後、梅は熊野本宮大社でご祈祷を受けた後、紀州梅の会が2050年まで保管する。来館者が書いた絵馬カードも一緒に保管される。「25年越しの事業は行政が入っていた方が安心」とオレンジアンドパートナーズの萩尾友樹副社長は語る。

プロデュースを担当したオレンジアンドパートナーズは、万博終了後も「EARTH MART」の商標を譲り受ける予定だ。大きな構想が「食のミュージアム」の全国展開だ。総合プロデューサーを務めた小山薫堂氏が主導し、各地域の風土や歴史になぞらえた「食を通して地域を考える」拠点を、地方自治体と一緒に作る計画だ。

構想では、地方自治体の遊休地や遊休施設をリノベーションし、産業・観光・食文化・教育が連携する場を作る。生産者、料理人、食品メーカー、研究者、スタートアップなど普段は交流機会の少ない人たちが集まり、化学反応を起こす拠点を目指す。運営主体は地方自治体を想定し、チケット収入、物販、飲食など民間も巻き込み収益性を持つビジネスモデルを作る方針だ。



EARTH MARTはスーパーマーケットを模した空間が特徴だった。目玉焼き型ベンチや卵のオブジェも閉幕後ミャク市！に出品された（筆者撮影）

「日本人で日本の食文化を海外の方にちゃんと背景を含めて説明できる人は非常に少ない」と萩尾副社長は言う。「世界中の人が日本の食に興味があるのに、このギャップを埋めるきっかけになれば」。伝統と革新、異分野が相互理解した上で前に進む姿を示したEARTH MARTの成功例を、地域単位で広げる構想が動き出した。

技術のレガシーを残すNTT

NTT Pavilionは外観の一部である布部分の保存を検討している。移設は行わない。鉄骨などの部材はリユース・リサイクルする。布は土に還る原料を使っており、環境に配慮した処理ができる。



NTT Pavilion。カーボンファイバーワイヤーを多用することで鋼材を削減する特別な工法で建築されていた（筆者撮影）

展示コンテンツは展示会や事業会社の展示場で再利用を検討している。NTTの佐藤孝一氏は「1970年のワイヤレス電話のように未来の通信の可能性を今回の孝博で提示した」と語る。「将来、人間の感覚すべてを伝送できるような通信ができるようになったときに、2025年のNTTパビリオンがその始まりだったと記憶されるよう研究、開発を進めていきたい」。

万博で実証したのがIOWN（アイオン）だ。NTTパビリオンではIOWN2.0による光コンピューティングを使った。従来より電力消費が8分の1のコンピューターを実現した。島田明社長は決算説明会で語った。「2026年にはこの万博版からさらに通信容量を2倍に向上させた商用版の提供を目指す」。



NTT PavilionはPerfumeによるライブパフォーマンスなども見どころだったが、光通信技術の「IOWN」の技術実証としても活用されていた（筆者撮影）

IOWNは光を使った通信技術で、データセンターの消費電力と発熱を抑える。島田社長は「チップに近いところまで光を持っていくことで、電力削減と熱処理ができる」と説明する。データセンターの最大の課題である熱処理問題の解決に向け、万博での実証を商用化につなげる方針だ。

EUパビリオン、徹底した循環計画

EUパビリオンは、協会から既存建物を賃借する「タイプB」だった。建物は受領時と同じ状態で返却する必要がある。内装・外装は解体される制約がある。



EUパビリオン（筆者撮影）

この制約の中で、EUパビリオンは「アフターライフ（再利用計画）」を設計に組み込んだ。展示物の多くはレンタル品で供給元に返す。外装はタイの仮設校舎プロジェクトに寄付する。一部は東京の駐日欧州連合代表部で引き続き展示する。



ロボットアームが庭を描く禅の展示も見どころだった（筆者撮影）

EUが掲げたのは「対話とインスピレーション」の精神だ。半年間の一時的なイベントでも、仮設構造物の責任あるデザインで循環経済に貢献できることを示した。

バルト館、五感で問いかける循環と共生

バルトパビリオンも「タイプB」だ。ラトビアとリトアニアが「自然と人間と未来技術のつながり」をテーマに作った。300種類弱の植物を展示した。五感で楽しむ設計が特徴だった。赤松の香り、森の音、低反射ガラスに映る展示物。来場者が木を植えるプログラムもあった。メール登録すると植えた木の情報が届く仕組みを用意した。



ラトビアとリトアニアが出展したバルトパビリオン（筆者撮影）

「絆の壁」と呼ばれる展示では、来場者がメッセージを書くと2〜3分で消えていく。「自分の後に何を残すか」を考えさせる、わびさびのコンセプトだ。展示した植物は博物館に返す。壁はラトビアとリトアニアに戻す。日本とヨーロッパの電圧の違いから一部機材は再利用できない。ただ、コンテンツや機器は各種イベントで使っていく。



湿気に描ける「絆の壁」というインスタレーション作品がバルト館の見どころの1つだ（筆者撮影）

「We Are One（私たちはひとつ）」というモットーは、制約があっても国際協力で未来を共創していく姿勢を示した。

欧州パビリオンの実践と立ちはだかる制度の壁

万博のテーマの1つがサーキュラーエコノミーだった。にもかかわらず、多くのパビリオンで建材の再利用が進まない。船場の渡邉氏は日本特有の事情を指摘する。

「リサイクルはかなり発達している」「ただ、建築的な部分でのハードルが非常に高い」。建物を建てる際の行政届け出で、機能的に同じ構造体として成り立たせるのは難しい。「有価物として認識されたものが、廃材として認識されると再活用できないという法律がある」。

産業廃棄物の商流に入ると再活用できない。これは安全面を担保するための制度だ。地震のないヨーロッパと地震のある日本では事情が違う。「完全な実現に向けては、慎重な検討が必要」という。

ルクセンブルクパビリオンの取り組みは、こうした制約の中で実現した数少ない成功例だ。最初から再利用できることを念頭に規格設計を行っていた。船場がリユースコンサルティングとして関わることで、「どの部材をどのくらいであれば国内リユースできるか」を検討した結果だった。

モノを超えた万博のレガシー

サーキュラーエコノミーの理念と日本の建築基準・廃棄物処理法のはざまで、万博は実験場だった。ルクセンブルクやパソナの建材リユース、EUの徹底した循環計画は、制約の中での挑戦を示した。



閉幕しても万博のレガシーはあらゆる形で残っていく（筆者撮影）

ただ、万博が社会に残す本質的な価値は、目に見えない変化にある。EARTH MARTが生んだ異分野融合のコミュニティ、バルト館が問いかけた「自分の後に何を残すか」という意識、NTTが描く未来通信への布石。パソナの広報担当者が語った「人の意識と行動の変化を生み出すこと」。これこそが、半年間の一時的なイベントが社会に働きかける力だ。

（石井 徹 : モバイル・ITライター）