辻希美、18歳になった長女・希空へ感謝の思い「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみに」

タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーとして活動している希空が18歳の誕生日を迎えたことへの思いをつづった。

この日、辻は「日付変わって…11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました」と報告し「18歳…成人だね」と感慨深げにコメント。「18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日」と当時を振り返った。

続けて「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました」と告白。一方で「でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います！！」と希空への感謝を述べ「今では友達のような関係性になりぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったりどんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です」と現在の関係性について明かした。

また、多忙な希空について「本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してるよ」と称賛し「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」と期待を寄せた。

最後に「改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています」と重ねて感謝をつづり「自分の娘が成人だなんて…不思議…」「大好きだよ」と思いを伝え、ブログを締めくくった。