DOMOTOが、1stデジタルシングル「愛のかたまり」を12月3日にリリース。また、12月1日21時より、プロモーションムービーをプレミア公開する。

作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が担当した本楽曲は、2001年にリリースされたKinKi Kidsの13枚目のシングル『Hey! みんな元気かい?』にカップリング曲として収録されたもの。KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこのタイミングで、新しいアレンジと新録ボーカルでの配信となる。

また、本楽曲のリリースを記念して、iTunesプレオーダー＆各音楽配信サービスダウンロードキャンペーンを開催。12月2日23時59分までにプレオーダー（事前予約）すると、全員にオリジナル限定画像を配布。さらに、楽曲の配信開始後、各音楽配信サービスでダウンロードし、期間中に応募すると、“DOMOTOからあなたへ日々を彩る「愛のかたまり」オリジナルボイス”がプレゼントされる。

加えて、東京 渋谷、大阪で計6,000本の薔薇をプレゼントする『Spotify x DOMOTO “愛のかたまり”POP-UP EVENT』の開催が決定。“日々の感謝を込めた愛のプレゼント”をコンセプトに、プロモーションムービーの世界観を再現した会場に、薔薇の花束を抱えた2人のビジュアルが登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）