【IKEA】冬の限定メニュー「チキンレッグのコンフィ」「クリームシチュー」など発売、抹茶フェアも開催

イケア･ジャパンは「冬の限定メニュー」を、12月4日から2月28日の期間限定で発売する。

IKEA渋谷で11月18日、メディア向けの説明会が行われ、同社のCommercial Activity&Event Leadeの早雲美菜氏、Commercial Food Managerの岩垣剛史氏が説明した。

同社のフード部門では、食べ物を通してスウェーデンの文化を伝えることを使命としており、ミートボール、サーモン、シナモンロールなどを常設している。毎年日本の利用客に合わせて季節のメニューフェアも開催している。

〈冬の限定メニュー、「家で過ごすホリデーシーズンをより特別に」〉

今年の冬のメニューでは、「チキンレッグのコンフィ トマトクリームソース」(税込1,490円)、「クリームシチュー プラントボール入り」(税込790円)、「マッシュポテト付きのベジソーセージ ビーツトッピング シンブレッド」(税込490円)「クラムチャウダー」(税込350円)など7品を展開する。

チキンレッグのコンフィトマトクリームソース

クリームシチュープラントボール入り

岩垣氏は「冬のメニューは、お母さんがお家で作るような温かさを感じて貰うことをテーマに、安全、栄養、見た目の美しさ、サステナビリティ、低価格を兼ね備えた商品を開発している」と説明した。

〈2月8日までは抹茶フェアも開催〉

11月20日からは、2026年2月8日までの期間限定で、今年も抹茶フェアを全国のイケア店舗にて開催する。

今年の抹茶フェアでは、抹茶の魅力と濃さを存分に味わえる多彩なデザートメニューを展開。新作の「抹茶食べ比べプレート」(IKEA Family価格590円、通常税込価格690円)では、昨年好評だったプレート(抹茶モンブラン、抹茶ガトーショコラ、クレームダンジュ風)に抹茶テリーヌを新たに加え、全4種の抹茶スイーツを一度に楽しめる一皿にして、昨年と同じ価格とした。

抹茶フェア

抹茶デザートとして人気の高いパフェをアレンジした「抹茶ティラミスパフェ」(税込490円)や、過去に好評だった「なめらか抹茶プリン」(税込290円)も復活する。

抹茶ティラミスパフェ

説明会の中で、早雲氏がクリスマスやお正月に合うテーブルコーディネート、グラスやキャンドルについて説明し、異なる素材のランチョンマットとテーブルランナーの組み合わせ等を紹介した。