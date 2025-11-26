全日本プロレスは２６日、元三冠ヘビー級王者・青柳優馬が今月２３日午後４時半頃、静岡・沼津市内で車を運転中に衝突事故を起こしたことを発表した。

全日本は「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行っております。なお、此方側に怪我（けが）などはなく、被害者様側は足の不調から病院にて検査をされている状況です」と発表し「また、事故発生時に青柳優馬選手の運転免許証が失効していたことも判明致しました」と明らかにした。

その上で青柳優に以下の処分を下したことを発表した。減給・５０パーセント（３か月間）。謹慎・３か月間（２０２６年２月２８日まで）。

全日本は「交通事故の発生及び事故に遭われた方、関係者の皆様には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、青柳優へ「厳重注意を行うと共に、再発防止に向け改めて団体全体で安全運転の取り組みを徹底致します」と発表した。

また謹慎に伴い、青柳優は安齊勇馬とのタッグで参戦している現在開催中の「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」を欠場。残りの公式戦は全て不戦敗となる。

全日本が発表した事故の経緯、概要は以下の通り。

【事故発生日時】

令和７年１１月２３日（日）午後４時半分頃

【場所】

静岡県沼津市内の交差点

【経緯】

沼津大会終了後 帰宅途中（午後４時半頃）青柳優馬選手が自家用車を運転し、沼津市内の交差点に差し掛かった際、赤信号に気づかず直進。その際、右側から直進してきた車両と衝突し、事故が発生。

事故直後（午後４時３３分頃）青柳優馬選手本人が直ちに警察へ通報

午後４時４５分頃

付近の交番から警察官が到着し、現場検証を開始

午後７時４５分頃

青柳優馬選手に対して警察による事情聴取が実施

【被害状況】

・青柳優の車両の右側が破損

・衝突した相手側様の車両のバンパー・ライトなどが破損