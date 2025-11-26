『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のヒュー・ジャックマンとライアン・レイノルズが再会だ。二人は、共同オーナーを務めるヨットレース「SailGP」オーストラリア代表チームを軽妙にプッシュしている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

「SailGP」は“海のF1”とも呼ばれる国際レースシリーズ。2019～2022年には日本チームも参戦した。

レイノルズとジャックマンは2025年6月、、3年連続総合王者の強豪オーストラリア「BONDS Flying Roos」の共同オーナーに就任。公開された動画の後半に登場したのは、チームの操舵手兼CEOであるトム・スリングスビーだ。「信じられない、大ファンなんです」とレイノルズも興奮だ。

スリングスビーが「お二人と水上に出られるのが楽しみです」と言うと、ジャックマンは「ライアンは水が苦手なんだ。浴槽に入るためだけにライフコーチ雇ったくらいだから」とイジリ。「彼、サイレント・パートナーってことでいいね？」

最後にジャックマンはレイノルズを「タイムアウトチェアーに座ろう」と連れ出しているが、これはカナダ文化にある「しつけ用の椅子」のこと。しかしカメラの裏側でレイノルズは「これは椅子じゃない、部屋じゃん……」と狼狽えている。

プライベートでも仲が良く、『デッドプール＆ウルヴァリン』でも息ぴったりのコンビ芸を見せたレイノルズとジャックマン。この度はチームのプロモーション動画での再共演となったが、『デッドプール＆ウルヴァリン』ショーン・レヴィ監督と共に元アイドル中年の再起を描くも温められている。原題は『Boy Band』というもので、実現まではまだ時間がかかりそうだが、3人は「極力コストを抑えて製作するクリエイティブな方法を考えている」と積極的だ。