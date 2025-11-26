【ココイチ福袋2026】2,500円分のお食事補助券･オリジナルサコッシュ･レトルトカレーなどがセットに/20個に1個の確率で金のお食事補助券も

壱番屋は、2025年12月26日から、全国の『カレーハウスCoCo壱番屋』と『あんかけスパゲッティ パスタ･デ･ココ』で「ココイチ福袋2026」(税込2,500円)を数量限定販売する。事前予約は不可。1人10個まで購入でき、なくなり次第販売を終了する。

【ココイチ福袋2026セット内容】

･お食事補助券 2,500円分(500円券×5枚)

※有効期間:2026年1月1日〜2026年5月31日

･オリジナルサコッシュ

･オリジナルコイン&カードケース

･レトルトポークカレー1個

なお、『カレーハウスCoCo壱番屋』愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店、『パスタ･デ･ココ』中京競馬場店では福袋を販売しない。お食事補助券も使用不可。

◆お食事補助券 2,500円分(500円券×5枚)

日本国内の『カレーハウスCoCo壱番屋』と『あんかけスパゲッティ パスタ･デ･ココ』で使えるお食事補助券。有効期間は2026年1月1日から2026年5月31日まで。

ココイチ お食事補助券 2,500円分(500円券×5枚)

20個に1個の確率で金のお食事補助券(1,000円券)が入っている。金のお食事補助券が入っている場合、500円券×4枚と1,000円券×1枚の計3,000円分となる。

ココイチ 20個に1個の確率で“金のお食事補助券”入り

店内飲食･店頭販売商品を購入する場合は、1回の会計につき、1人1枚利用できる。テイクアウト･宅配の場合は、カレーメニューまたはスパゲッティメニュー1食につき1枚使える。

◆オリジナルサコッシュ

3WAY多機能で、スタイリッシュなサコッシュ。肩紐･持ち手が取り外し可能で、出し入れしやすい前ポケット付き。

サイズ:約横250×高さ195mm

素材:ポリエステル(本体)/PP(紐)

ココイチ オリジナルサコッシュ

◆オリジナルコイン&カードケース

ファスナー付きで硬貨やカード、小物を入れるなど、いろいろな使い方ができるコイン&カードケース。

サイズ:約横130×高さ100mm

素材:ポリエステル

ココイチ オリジナルコイン&カードケース

◆レトルトポークカレー 1個

レトルトポークカレーで、ココイチの味を家庭で手軽に楽しめる。

ココイチ レトルトポークカレー

■ココイチ福袋2026特設サイト