中谷美紀、大胆カットアウトワンピで素肌際立つ「着こなせるのすごい」「見惚れるほどお美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の中谷美紀が11月24日、自身のInstagramを更新。モードなデザインのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】オーストリア在住女優「着こなせるのすごい」話題の大胆ワンピ姿
中谷は「先日、ウィーン行きの飛行機に乗る前に、パナソニック汐留美術館に立ち寄りまして」と同館で開催されている展覧会を訪れたことを報告。独特なカットアウトデザインが施された変形ワンピースを着用したソロショットを投稿した。肩から脇にかけて伸びる縦長のスリットからは美しい素肌が輝いていた。
この投稿に、ファンからは「気品がある」「見惚れるほどお美しい」「着こなせるのすごい」「何度でも見てしまう」「白い妖精のよう」といったコメントが寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】オーストリア在住女優「着こなせるのすごい」話題の大胆ワンピ姿
◆中谷美紀、素肌輝くモードワンピ姿披露
中谷は「先日、ウィーン行きの飛行機に乗る前に、パナソニック汐留美術館に立ち寄りまして」と同館で開催されている展覧会を訪れたことを報告。独特なカットアウトデザインが施された変形ワンピースを着用したソロショットを投稿した。肩から脇にかけて伸びる縦長のスリットからは美しい素肌が輝いていた。
◆中谷美紀の投稿に「見惚れるほどお美しい」と反響
この投稿に、ファンからは「気品がある」「見惚れるほどお美しい」「着こなせるのすごい」「何度でも見てしまう」「白い妖精のよう」といったコメントが寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】